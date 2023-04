Buone notizie dal fronte Superbonus. A partire dal 3 aprile, infatti, Unicredit ha deciso di riaprire il mercato della cessione dei crediti collegati ai bonus edilizi. Lo scopo che si prefigge la banca con questa mossa è quello di dare una mano agli operatori del settore edilizio che hanno già completato i lavori e che ora hanno la necessità di cedere i loro crediti poiché hanno raggiunto la cosiddetta capienza fiscale. La proposta messa in campo da Unicredit consente a imprese, artigiani e professionisti di smobilizzare questi crediti e ottenere così la liquidità fondamentale per poter proseguire con la loro attività.

L’offerta sul Superbonus e sulla cessione dei crediti di Unicredit coinvolge dunque chi ha maturato crediti nel 2022 dopo aver ottenuto uno sconto in fattura per le spese sostenute. Ma ci sono alcune condizioni. Ad esempio, l’ammontare complessivo del credito per una singola pratica deve essere superiore a 10mila ma inferiore ai 600mila. Inoltre, l’azienda che ne fa richiesta deve essere in possesso di tutti i documenti richiesti: asseverazioni, attestazioni e visto di conformità.

Per quanto riguarda la sua offerta sul Superbonus e sulla cessione dei crediti, Unicredit rende noto di aver chiuso sei accordi con importanti gruppi che operano sul mercato della ri-cessione dei crediti. E altri 11 starebbero per essere chiusi. Le condizioni economiche per la cessione proposte dalla banca sono: per il Superbonus 85,80% del valore nominale del credito di imposta maturato; per i bonus su 10 anni 70,00% del valore nominale del credito di imposta maturato; per i bonus spalmati su cinque anni 82,60% del valore nominale del credito di imposta maturato.