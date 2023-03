Harry e Meghan, battesimo segreto: la reazione dei reali

Harry e Meghan hanno organizzato il battesimo in gran segreto. La reazione dei i reali d’Inghilterra, la famiglia del principe Harry. Il secondogenito del nuovo re d’Inghilterra, Carlo III, ha voluto battezzare Lilibet Diana in gran segreto il 6 giugno del 2021. La cerimonia è avvenuta a Montecito, nella lussuosa villa in California del principe e di Meghan Markle. Il battesimo è stato officiato con rito anglicano dall’arcivescovo di Los Angeles. La descrizione dell’evento è stata pubblicata da People.

Harry, Meghan e la piccola Lilibet Diana

Il battesimo segreto organizzato da Harry e Meghan, la reazione dei reali

La cerimonia di Los Angeles sarebbe avvenuta in presenza di una lista ristretta di invitati. Secondo People vi avrebbero partecipato re Carlo e il principe William, con Camilla e Kate. Il Daily Mail, però, contesta la tesi di People, perché i dissapori tra le famiglie avrebbero indotto la coppia “americana” a estendere l’invito solo all’ultimo momento. Il rito, però, è avvenuto senz’altro. Anche secondo altre fonti. Gli invitati sarebbero stati tra i venti e i trenta. Tra quelli accertati: la madre di Meghan, Doria Ragland, il padrino di Lilibet, il regista, sceneggiatore e commediografo milionario Tyler Perry e anche una madrina, la cui identità resta segreta. Un coro gospel di dieci elementi ha cantato “Oh Happy Day” e anche “This Little Light of Mine”, una canzone alla quale Harry e Meghan sono molto legati al punto che è stata colonna sonora del loro matrimonio. I rapporti tra i reali e gli espatriati sono ancora molto tesi. Si avranno notizie più sicure quanto più si avvicinerà il 6 maggio 2023, data dell’incoronazione ufficiale di re Carlo III del Regno Unito.

