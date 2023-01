Re Carlo III sarebbe infuriato con il figlio Harry che ora rischia di non essere nemmeno invitato alla sua incoronazione insieme alla moglie Meghan Markle. A riportare questo esplosivo retroscena sono il Daily Express e l’esperto corrispondente da Buckingham Palace, Richard Palmer, che citano non meglio precisate fonti interne alla famiglia reale. A scatenare la reazione impulsiva di Carlo sarebbero state le interviste rilasciate da Harry per presentare il suo ultimo libro, appena uscito in tutto il mondo, dal titolo ‘Spare, il minore’. A far traboccare il vaso della pazienza di Sua Altezza Reale sarebbero state in modo particolare le offese del figlio alla moglie Camilla.

Re Carlo infuriato con Harry

“Ha oltrepassato la linea rossa, ora basta”, così Re Carlo III sarebbe sbottato dopo aver sentito le parole del figlio Harry contro la seconda moglie Camilla. I due fratelli William e Harry chiesero al padre Carlo di non sposare Camilla dopo la morte di Diana, racconta Harry durante l’intervista all’emittente Cbs. A suo modo di vedere, a quel punto, “sono iniziati a uscire sulla stampa articoli sulle conversazioni private tra la mia matrigna e William. A parte mio fratello, solo un’altra persona poteva passare tutto alla stampa. Dopo la morte di mia madre, Camilla era la cattiva agli occhi dell’opinione pubblica, doveva riabilitare la sua immagine. Questo lo ha resa pericolosa ai miei occhi, proprio per i rapporti sempre più fitti con i tabloid. Non si è fermata davanti a niente per perseguire questo obiettivo”.

Secondo Harry, inoltre, William e Kate avrebbero “passato articoli ai tabloid contro me e Meghan, facendo figurare lei come stereotipo dell’arrivista ‘birazziale’ e chiamandola, appunto, in questo modo o ‘americana’ o, ancora, ‘attrice’ in senso spregiativo. Non l’hanno mai fatta sentire benvenuta nella Royal Family, che anzi ha fatto sì che andasse via. Il punto è che, come i tabloid, tutti pensavano che sarebbe scappata solo Meghan. Invece sono andato via anche io”.

Accuse che, secondo quanto riportano oggi i tabloid britannici, avrebbero fatto salire a livelli di guardia l’irritazione del padre Carlo. “Camilla era la linea rossa per il re. Harry lo sapeva prima di sedersi davanti alle telecamere per le interviste. Ma ha deciso di varcarla lo stesso. Ora Carlo potrebbe staccare la spina nei confronti del secondogenito”, rivela una gola profonda di Buckingham Palace al Daily Express. “Re Carlo ha sempre messo in chiaro a palazzo che Camilla non doveva essere toccata da questa valanga di accuse. – concorda un altro esperto di famiglia reale, Phil Dampier – L’attacco di Harry è stato crudele. Ora ogni speranza di riconciliazione familiare sembra finita”.

