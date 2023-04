Decreto Lavoro, come cambia il Reddito di cittadinanza

Il nuovo Reddito di cittadinanza nel Decreto Lavoro. La Legge al vaglio domenica, nel Consiglio simbolicamente riunito da Meloni in concomitanza con la Festa dei Lavoratori, prevede lo sdoppiamento del Reddito di cittadinanza nell’Assegno d’inclusione (Adi) e lo Strumento di attuazione (Sda). Lo scandalo della copertura finanziaria per il reddito prelevata dai fondi destinati alla crescita occupazionale, non ha fermato l’evoluzione della misura. Non è l’unica falla: Repubblica riporta che da agosto 200 mila nuclei famigliari resteranno senza assegno. Non dovrebbe essere così, ma ci sono molte incognite. Ecco come cambia il Reddito di cittadinanza “riletto” dal Governo Meloni.

Le norme per il nuovo Reddito di cittadinanza voluto da Meloni

Come cambia il Reddito di cittadinanza nel Decreto Lavoro

L’Assegno di Inclusione riguarderà gli “inoccupabili” e dal primo agosto 213 mila potrebbero perderlo. La bozza di riforma del nuovo reddito di cittadinanza prevede due sussidi. Il reddito di cittadinanza non esisterà più dal primo gennaio 2024. Continueranno a percepirlo, sotto forma di Assegno di inclusione, solo i cittadini “non occupabili”, le famiglie che hanno un minore, un anziano o un disabile a carico. Dovrebbero rientrare nello Strumento di attuazione, invece, gli adulti tra i 18 e i 59 anni abili al lavoro, single o coppie che prenderanno meno di quanto avrebbero preso con il vecchio reddito: 350 euro al mese per un anno.



L’Adi è sovrapponibile all’Rdc, ma con meno fondi. Lo potranno percepire i soggetti idonei per un massimo di 12 mesi, rinnovabili per altri 12 mesi, ma con un anno di pausa. Cosa succederà in quell’anno ai soggetti non occupabili, non è dato sapere al momento. I soggetti idonei subiranno verifiche ogni novanta giorni da parte dei servizi sociali. Al momento, il governo prevede l’erogazione del sussidio entro gli Isee da 9360 euro e non più i preventivati 7200. Meno paletti per i disabili, mentre sarà nullo per i figli maggiorenni. Per i minori ci sarà la compensazione dell’Assegno Unico.

Lo Strumento di Attivazione, invece, prevede un’indennità di partecipazione pari a 350 euro per la sola durata di corsi di formazione per i cittadini occupabili. Si integra con altre misure di politica attiva, il servizio civile, i lavori socialmente utili. Il miniassegno avrà durata massima di sei mesi. L’invio delle domande sarà aperto a settembre 2023. I corsi di formazione saranno disponibili sul sito del ministero del Lavoro. Non basterà avere l’Isee inferiore ai 6000 euro. Il decreto dovrebbe modificare le norme della Legge di Bilancio per permettere il mantenimento dell’rdc così com’è entro il 31 dicembre. Misura che ha fatto molto discutere, perché la copertura di una decisione ampiamente prevedibile sarà assicurata dai fondi per l’occupazione giovanile e femminile.