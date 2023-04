La Juventus rischia la Serie B, ecco perché

Ecco perché la Juventus rischia la Serie B. I nervi a fior di pelle dell’allenatore, Massimiliano Allegri, che ha aggredito verbalmente i suoi avversari. La difficoltà della squadra a tenersi unita, il rinvio sulla penalizzazione di 15 punti dalla Figc che potrebbe cambiare tutto a campionato già chiuso. Adesso una lettera agli azionisti e soci del club bianconero che è come minimo sibillina.

Massimiliano Allegri, discusso allenatore della Juventus

Spettro Serie B per la Juventus, la lettera della dirigenza

La dirigenza del club bianconero spiegherebbe perché la Juventus rischia la Serie B. Francesco Calvo, Cfo della dirigenza bianconera, ha inviato una lettera possibilista ai soci del “Premium Club”. Lo svela il Corriere della Sera. I soci della fascia alta del club, infatti, hanno sborsato 7 mila euro per assistere all’intera stagione calcistica dei loro beniamini. La comunicazione inviata ha paventato l’ipotesi di un possibile rimborso nel caso di una retrocessione in Serie B, ipotesi remota e totalmente affidata ai tribunali e non all’andazzo della stagione. Gli abbonati hanno ricevuto la proposta commerciale di un rinnovo per l’85% entro il 19 maggio, dimostrando fiducia nel club. La parte rimanente potrà essere saldata nel caso del raggiungimento dell’obiettivo di piazzamento in una coppa europea. Oppure, nel caso di sciagurata retrocessione, i tifosi eccellenti riceveranno un rimborso del 30% della cifra anticipata.

Sulla Juventus: Cosa succede ai bianconeri dopo la decisione dei giudici. Altra tegola sulla Juve: dirigenza indagata per violazione della lealtà sportiva.