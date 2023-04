Cosa succede alla Juventus, cosa comporta la sentenza del giudice sulla penalizzazione

La sentenza sulla penalizzazione della Juventus. La Juventus è colpevole, ma deve riavere i 15 punti perché la Corte deve formulare una sentenza piena di errori. La società bianconera recupera i 15 punti, ma la palla torna alla Corte d’appello per una nuova determinazione della sanzione. Lo ha deciso il Collegio di garanzia del Coni. La Corte che aveva condannato il club dovrà riformulare una nuova sanzione. Il Collegio, si legge nel dispositivo, “rinvia alla Corte Federale di Appello perché, in diversa composizione, rinnovi la sua valutazione, in particolare, in ordine alla determinazione dell’apporto causale dei singoli amministratori, fornendone adeguata motivazione e traendone le eventuali conseguenze anche in ordine alla sanzione irrogata a carico della società Juventus Fc”. Da stasera la Juventus è di nuovo terza a quota 59 punti. Lo scenario, però, è fortemente instabile: il club potrà restare a punteggio pieno, perdere nuovamente i 15 punti, ipotesi finora più remota, o, nella tesi più accreditata, perderne meno.

Il Collegio di garanzia del Coni, apprende l’Ansa, ha accolto il ricorso della Juventus contro la sentenza di 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze, rinviando però gli atti alla giustizia della Federcalcio per una nuova valutazione. Accolto anche l’appello di Pavel Nedved, Paolo Garimberti e Enrico Vellano, posizioni queste che diventano determinanti secondo il Collegio per la rideterminazione della sanzione da parte della giustizia Figc. Respinti invece i ricorsi di Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Federico Cherubini e Maurizio Arrivabene contro la sentenza della corte federale di appello sul caso plusvalenze.