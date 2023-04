Strage di Erba, il Pg: “Olindo e Rosa vittime di errore giudiziario, riaprire il caso” Cronaca

La strage di Erba, avvenuta nel 2006, è uno dei casi di cronaca nera più noti in Italia. Olindo Romano e Rosa Bazzi, coniugi di Erba, furono accusati dell’omicidio dei genitori di Olindo e della sorella di Rosa, ma secondo il procuratore generale Tarfusser, potrebbero essere state vittime di un errore giudiziario. Il procuratore ha dichiarato che nuove prove e la scienza stanno sgretolando la condanna dei coniugi, aprendo così la possibilità di riaprire il caso. Il caso della strage di Erba ha attirato l’attenzione dei media italiani per anni. Olindo e Rosa furono condannati nel 2014 per l’omicidio dei familiari di Olindo avvenuto nel 2006. Tuttavia, secondo Tarfusser, ci sono prove che mettono in dubbio la colpevolezza dei coniugi. Il procuratore generale ha sottolineato che nuovi test scientifici e testimonianze testimoniano a favore degli imputati, indicando la possibilità di un errore giudiziario. In particolare, Tarfusser ha evidenziato l’inattendibilità di una prova chiave del processo, ovvero un’analisi del DNA che collegava Olindo e Rosa alla scena del crimine. Secondo le nuove prove, questa analisi potrebbe essere stata viziata da errori e contaminazioni, mettendo in dubbio la sua validità come prova incriminante. Inoltre, sono emerse testimonianze che indicano la presenza di altre persone sulla scena del crimine, aprendo la possibilità che i coniugi Romano e Bazzi siano stati accusati ingiustamente.

Il procuratore generale Tarfusser ha dichiarato che è necessario riesaminare attentamente il caso alla luce di queste nuove prove e che potrebbe essere necessario riaprire l’indagine. Ha sottolineato l’importanza di garantire la giustizia e di non permettere che errori giudiziari restino impuniti. La notizia della riapertura possibile del caso ha scosso l’opinione pubblica italiana, alimentando il dibattito sulla giustizia e sulla necessità di garantire processi equi e accurati.

La strage di Erba ha segnato la vita dei coniugi Romano e Bazzi, che hanno trascorso anni in carcere per un crimine che potrebbero non aver commesso. La possibilità di un errore giudiziario solleva molte domande sulla correttezza del processo e sulla fiducia nel sistema giudiziario italiano. La notizia della riapertura possibile del caso offre una speranza di giustizia per Olindo e Rosa, ma evidenzia anche la necessità di garantire indagini accurati e processi equi per evitare errori simili in futuro.