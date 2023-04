Pasta prodotta da grano italiano, come riconoscerla con l’elenco di qualità

Come riconoscere la pasta di grano 100% italiano. Il mercato e l’Unione europea hanno assestato un duro colpo al Made in Italy. Per esempio, con le aperture alle farine miste e a quelle realizzate con grilli essiccati. A questo si aggiunge il proliferare di altri generi di farine proteiche. Nonostante tutto questo, esistono diversi produttori che continuano a preferire pasa da grano 100% italiano. Il sito Affari Italiani ha stilato un elenco: vediamo come consultarlo.

Guida alla pasta prodotta con grano 100% italiano

Ecco l’elenco della pasta prodotta con grano 100% italiano

Non sempre gli italiani consultano l’etichetta della pasta e non sempre le leggi li tutelano. Ecco come riconoscere la pasta di grano 100% italiano. La ricerca è stata condotta dal quotidiano online Affari Italiani.

L’elenco finale considera e confronta le dichiarazioni di ciascuna azienda sul proprio sito e sulle indicazioni fronte e retro pacco. Non è un dettaglio, perché già in passato alcuni marchi avevano omesso importanti informazioni sulla provenienza della loro pasta. È stato il caso della pasta Lidl, che nel 2018 finì al centro delle polemiche per non aver dichiarato la provenienza di circa il 60% del suo grano.

