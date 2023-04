Altra tegola sulla Juventus: dirigenza indagata per violazione del principio di lealtà

Indagine sulla Juve per violazione della lealtà sportiva. Otto tra dirigenti ed ex dirigenti della Juventus hanno ricevuto l’avviso di chiusura delle indagini per le cosiddette “manovre stipendi, partnership e agenti”. Si tratta di Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Pavel Nedved, Federico Cherubini, Giovanni Manna, Paolo Morganti, Stefano Braghin e Cesare Gabasio. Alla notifica potranno seguire le archiviazioni oppure il deferimento e dunque il rinvio a giudizio oppure il patteggiamento.

L’attuale rosa della Juventus durante un match europeo

La nuova inchiesta sulla Juventus

Nel caso del deferimento, il percorso per gli agenti passerà dalla segnalazione alla relativa Commissione federale. Il club torinese dovrà rispondere alle accuse della Procura della Figc, guidata dal procuratore Giuseppe Chiné. Ecco perché si è aperta l’indagine sulla Juve per violazione della lealtà sportiva. Tra i presunti reati contestati c’è la violazione del principio di lealtà sportiva, l’articolo 4.1, relativa a tutti e tre i filoni di inchiesta. L’inchiesta della Procura Figc, infatti, si somma agli altri appuntamenti di aprile: il 19 il club sarà di fronte al Collegio di garanzia del Coni per il giudizio di legittimità sulla penalizzazione di 15 punti in campionato.

Ora la Juventus avrà tempo fino al 27 aprile per presentare le sue controdeduzioni sui tre filoni di inchiesta. I dirigenti potranno chiedere di essere ascoltati o presentare una memoria difensiva. Il procuratore Figc, Chinè, ha invece a disposizione una finestra temporale di 30 giorni per decidere se archiviare il procedimento o se procedere col deferimento al Tribunale federale.