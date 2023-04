Lidl ritira un crème caramel dagli scaffali. A seguito del risultato delle analisi di laboratorio, la Lidl ha dovuto ritirare dal mercato il preparato per crème caramel a marchio Belbake. Lidl Italia raccomanda alle persone allergiche alle mandorle di non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita dov’è stato acquistao. Sarà possibile ottenere il rimborso anche senza scontrino. Il prodotto è stato ritirato dal commercio a causa di un rischio allergeni. Dalle analisi, infatti, è emerso che nel preparato erano presenti delle tracce di mandorle non dichiarate nell’etichetta.

Prodotto alimentare ritirato da Lidl

Il lotto del crème caramel ritirato da Lidl

La Lidl ritira un crème caramel per la presenza di tracce di mandorle. Sul sito della Lidl la data di pubblicazione dell’allerta è di questi ultimi giorni, mentre sull’avviso di richiamo la data effettiva dei controlli è quella del 7 aprile 2023. Il numero del lotto di produzione del prodotto venduto da Lidl è quello indicato con il codice EAN 4056 4893 47866, quello con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del 5 dicembre 2025. L’unità di vendita, invece, è rappresentata dalla confezione da 200 grammi.

L’allergia alle mandorle può essere lieve. Se si è allergici alle mandorle si avvertono sintomi come prurito alla bocca, orticaria o eruzioni cutanee. Ma la reazione allergica può essere anche grave e svilupparsi in problemi respiratori, affanno e gonfiore di lingua e/o gola. Ma anche abbassamento della pressione sanguigna e perdita di conoscenza e choc anafilattico che può portare al decesso. Il preparato per il creme caramel richiamato dalla Lidl è stato confezionato dall’azienda Prontofoods SpA, nello stabilimento di via Grazia Deledda 43, a Montichiari, in provincia di Brescia.