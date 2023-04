Giampaolo Amato accusato di aver ucciso anche la suocera Cronaca

Il medico Giampaolo Amato uccise anche la suocera. La sconcertante accusa all’ex oculista della squadra di basket Virtus Bologna. Ieri l’arresto per il presunto assassinio della moglie, avvenuto nel 2021, cui avrebbe somministrato un mix di sostanze letali. Secondo gli inquirenti il movente potrebbe essere passionale. Amato sarebbe stato a lungo indeciso se scegliere tra la moglie e l’amante. La suocera di Amato morì ventidue giorni prima della figlia.

Giampaolo Amato ai tempi in cui era il medico della Virtus Bologna L'accusa per il medico Amato: uccise anche la suocera? Giulia Tateo, suocera di Giampaolo Amato e madre di Isabella Linsalata, morì anche lei a ottobre 2021, ventidue giorni prima della figlia. Isabella, 62 anni, ha subìto una somministrazione di sostanze letali nella notte tra il 30 e il 31 ottobre 2021. Gli inquirenti hanno dovuto mettere insieme dichiarazioni, analisi e intercettazioni per incastrare il medico, oggi sessantaquattrenne. Le analisi sono "risultate positive a Midazolam ed al suo metabolita", ed è emerso anche il sospetto della presenza di sevoflurano nei polmoni della vittima. La procura di Bologna fa sapere, però, che gli esiti medico-legali nel caso di Tateo con somministrazione di farmaci sono da intendersi "come preliminari e necessitanti di indagini di conferma".

Giampaolo Amato, il movente per il presunto duplice omicidio di moglie e suocera

Ecco perché Giampaolo Amato uccise anche la suocera e non solo la moglie. Ad accendere la furia criminale di Amato sarebbe stata la volontà di proseguire la sua relazione con una giovane amante. Come riportato da Fanpage, che trascrive parte delle intercettazioni della donna, il giudice per le indagini preliminari è arrivato alla conclusione del movente sentimentale. È “senz’altro questo inconfessabile desiderio, che lo ha spinto a cagionare volontariamente la morte” della moglie.

