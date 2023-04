Ecco quanto spende Elly Schlein per la sua personal shopper

Elly Schlein e la sua personal shopper, Enrica Chicchio. La consulente d’immagine della neosegretaria del Pd è una professionista affermata e stimata. Specializzazione? Armocromia: si tratta di un’analisi del colore basata anche su studi sociologici e mira a trovare una paletta di colori adatta per il proprio guardaroba e per i propri accessori. Repubblica intervista Chicchio.

>>>>> Stop caldaie a gas, stangate sulle famiglie e le imprese

>>>>>Sondaggi politici, Schlein incalza Meloni

Elly Schlein ed Enrica Chicchio

Elly Schlein e la personal shopper Enrica Chicchio, ecco quanto spende la segretaria Pd

Ecco quanto spende Elly Schlein e la sua personal shopper, Enrica Chicchio. “Elly non ha un look da centro sociale. Abbiamo sostituito l’eskimo con un trench di taglio sartoriale. Ma sarebbe controproducente snaturarla nel look rispetto a quello a cui siamo abituati”. In un’intervista a Vogue, Schlein ne ha parlato come di “un’esperta in armocromia”. Make-up, colori, abbinamenti armonici. Interpellata da Repubblica, Chicchio racconta di quando lei e Schlein si sono conosciute: “Un anno e mezzo fa, anche se nell’ultimo periodo la collaborazione è diventata più intensa. Anche perché Elly adesso ha meno tempo”.

E poi le domande clou: “Siete entrambe di Bologna, c’è chi ha scritto che la consulenza è in amicizia, insomma gratis…” . “È una sciocchezza. È una consulenza professionale, dunque pagata. Il fatto che la conosca e la stimi è un altro discorso”. Allora quanto spende la segretaria dem per la sua personal shopper? “In genere chiedo 140 euro all’ora, più Iva, per il lavoro sui colori. Sullo shopping, saliamo a 300 euro l’ora. Per il guardaroba dipende. Con Elly ho un forfait, ma ovviamente non posso parlare di cifre esatte”.