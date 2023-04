Sondaggi politici, il Pd di Schlein si avvicina ancora al partito della Meloni Politica

Arrivano brutte notizie per Giorgia Meloni e per il suo partito dagli ultimi sondaggi politici. Secondo l’ultimo rilevamento effettuato dall’istituto Swg per il tg di La7 condotto da Enrico Mentana, Fratelli d’Italia avrebbe fatto registrare un ulteriore calo, anche se lieve. Mentre il Pd di Elly Schlein avrebbe compiuto invece un altro piccolo passo avanti, riducendo così ulteriormente la distanza che lo separa da quello che attualmente risulta essere il maggiore partito italiano. Più o meno stabili tutte le altre forze politiche, ad eccezione dai due partiti di Matteo Renzi e Carlo Calenda, dati in discesa dopo la recente scissione del Terzo Polo.

Sondaggi politici: Schlein si avvicina ancora a Meloni Dunque, secondo i sondaggi politici Swg del 24 aprile, Fratelli d'Italia avrebbe fatto registrare un calo di un altro 0,4%, scendendo così al 28,6% rispetto al 29% fatto registrare la settimana precedente. Il dato più basso da quando Giorgia Meloni è diventata presidente del Consiglio. Al contrario dei meloniani, il Pd targato Schlein sembra invece viaggiare con il vento in poppa. I sondaggi politici Swg danno infatti il partito della nuova segretaria Schlein al 21,1%, con solo lo 0,1% in più rispetto a sette giorni prima. Numeri alla mano, dunque, il distacco del Pd da FdI si è ridotto al 7,5%, quando invece risultava superiore al 10% nei mesi scorsi, al tramonto dell'era Enrico Letta al Nazareno.

Sondaggi politici che ovviamente non riguardano soltanto i partiti di Meloni e Schlein. Sul terzo gradino del podio si conferma il M5S di Giuseppe Conte, stabile al 15,4% rispetto alla settimana precedente. Quarto posto per la Lega di Matteo Salvini che cala dal 9,4% al 9,3%, comunque in ripresa rispetto a qualche mese fa. Segue Forza Italia di Silvio Berlusconi al 6,6%. Azione di Calenda scende invece al 4,4%, mentre l’ex alleato Renzi si deve accontentare del 2,4%. Tra le altre forze politiche, l’unica a raggiungere la soglia del 3% è l’Alleanza tra verdi e Sinistra.

