Telefonata di Xi Jinping a Zelensky: “Nessun vincitore in una guerra nucleare”

La telefonata di Xi Jinping a Zelensky. Il presidente cinese ha realizzato la sua prima telefonata a Volodymyr Zelensky dallo scoppio delle guerra in Ucraina. “Il dialogo e la negoziazione sono l’unica via d’uscita praticabile. Non ci sono vincitori in una guerra nucleare”. Il presidente ucraino sottolinea la durata della telefonata: “molto lunga”, e spera che la nomina dell’ambasciatore ucraino a Pechino dia un impulso a rapporti bilaterali positivi.

>>>>>Giornalista italiano ferito in Ucraina, le condizioni

>>>>>Harry, rivelazione shock su Carlo: “Ecco in che modo ha manipolato la stampa”

È avvenuta l’atteso colloquio telefonico

“Nessuno vince in una guerra nucleare”, Xi Jinping telefona a Zelensky

È avvenuta oggi l’attesa telefonata di Xi Jinping a Zelensky. “Il dialogo e la negoziazione sono l’unica via d’uscita praticabile. Non ci sono vincitori in una guerra nucleare. In questo caso, tutte le parti interessate dovrebbero rimanere calme e sobrie, concentrarsi veramente sul futuro e sul destino di se stesse e di tutta l’umanità, e gestire e controllare congiuntamente la crisi”. Le parole del presidente cinese al network statale cinese Cctv.

L’omologo ucraino ha twittato: “Ho avuto una telefonata lunga e significativa con il presidente cinese Xi Jinping. Credo che questa chiamata, così come la nomina dell’ambasciatore dell’Ucraina in Cina, darà un potente impulso allo sviluppo delle nostre relazioni bilaterali”.