Inchiesta Covid, il Codacons: “Rimuovere Brusaferro e Fontana”

Inchiesta Covid Lombardia, istanza Codacons chiede rimozione di Brusaferro e Fontana. Con un documento presentato al Ministero della Salute e all’Iss, il Codacons ha chiesto che i condannati in primo grado siano sospesi dai loro incarichi. Il documento riguarda l’inchiesta della Procura di Bergamo sul Covid relativo alla mancata zona rossa a Nembro e Alzano Lombardo. Tra i soggetti per cui si richiede il provvedimento, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro.

Il documento sull’inchiesta Covid in Lombardia, istanza Codacons che chiede rimozione dagli uffici pubblici di Brusaferro e Fontana. L’istanza è stata presentata oggi al Ministero della Salute, all’Iss, alla Regione Lombardia e alle Procure della Repubblica di Bergamo e Roma. Parte del documento è stato diffuso dall’AdnKronos: “La Procura di Bergamo ha chiuso l’inchiesta sulla gestione della prima ondata Covid. Le accuse contestate a vario titolo sarebbero epidemia colposa aggravata, omicidio colposo, rifiuto d’atti d’ufficio e falsi. Gli indagati sarebbero diciannove, con diversi nomi noti. Alcuni dei soggetti risultano essere ancora in carica. In particolare, si guardi alla posizione del Prof. Silvio Brusaferro, Giovanni Leonardi, Attilio Fontana che a tutt’oggi rivestono la carica rispettivamente di Presidente dell’ISS, di Segretario generale del Ministero della Salute e di Presidente della Regione Lombardia”.

Il Codacons appoggia le sue richieste su alcune leggi. “Ai sensi dell’art. 74 del CCNL dell’aria sanità (triennio 2016-2018) il ‘dirigente può essere sospeso dal servizio con provazione della retribuzione e con sospensione dell’incarico. Anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale, che non comporti la restituzione della libertà personale o questa sia comunque cessata, secondo quanto previsto dall’art. 55-ter del decreto legislativo n. 165/2001′. Già l’art. 81 del D.P.R. n. 3/1957 prevede la sospensione dalla qualifica, l’allontanamento dal servizio con la privazione dello stipendio per non meno di un mese e non più di sei. Questo nel caso in cui un impiegato civile dello Stato abbia posto in essere una negligenza di particolare gravità”.