Stop caldaie a gas, stangata per milioni di famiglie Economia

Arriva lo stop alle caldaie a gas, stangata per milioni di famiglie. La Commissione Europea fisserà presto un indice di efficienza energetica degli apparecchi per il riscaldamento e per la produzione di acqua calda. Dal 2029, dunque, non potranno più essere prodotte né mantenute caldaie a gas e gasolio. Questo significa anche che per rimuoverle, le famiglie dovranno realizzare costosi interventi anche sui propri immobili. Le apparecchiature permesse saranno esclusivamente ad alimentazione elettrica.

Arriva la stangata sulle caldaie dall'Unione europea Stangata sulle famiglie dall'Unione europea: addio alle caldaie a gas e gasolio Dopo la conferma dello stop alle caldaie a gas, stangata per milioni di famiglie, che saranno costretta ad acquistare almeno le pompe di calore e impianto di acqua calda. Le quali, al momento, hanno un costo sei volte superiore rispetto alle attuali alimentazioni. A parità di produzione, circa 24 kw, infatti, si salirà dai 2 mila ai 12 mila euro circa. A cui si dovranno aggiungere le spese di smantellamento e smaltimento delle vecchie caldaie. L'allarme stangata non riguarda solo le famiglie, ma arriva a coinvolgere anche l'intera filiera con le imprese che rischieranno di dover chiudere i battenti. La novità dovrebbe essere introdotta attraverso un regolamento che si applicherebbe direttamente in tutti i Paesi membri dell'Unione e non, come avvenuto sinora per questo settore, attraverso una direttiva che invece garantirebbe maggiore flessibilità per i singoli Stati membri.

Andrea Arzà, presidente di Assogasliquidi-Federchimica, protesta: “Le eventuali disposizioni prevederebbero un divieto di commercializzazione di nuove caldaie a gas a decorrere dal 2029. Non c’è quindi un obbligo di sostituzione di quanto ad oggi installato ma nel momento in cui la caldaia a gas dovesse avere problemi di funzionamento dopo il 2029 non si potrà procedere ad una sua sostituzione con un analogo apparecchio e il cittadino dovrà quindi installare esclusivamente un apparecchio alimentato con energia elettrica. E questo non solo per il riscaldamento, ma anche per la produzione di acqua calda sanitaria. Se immaginiamo tra il 2030 e il 2050 di dover progressivamente installare solo impianti di riscaldamento a pompa elettrica, si prospetta un impatto pesante dal punto di vista sociale ed economico”.

Caldaie a gas addio entro il 2029, l’impatto sulle imprese

La stangata si abbatterà anche sulle imprese. Ancora Arzà: “Se il regolamento dovesse essere approvato, lo stop alla vendita dal 2029 andrebbe a colpire intere filiere. Noi rappresentiamo il mondo della distribuzione del gpl e gnl e della componentistica. La nostra associazione, ben conscia degli effetti negativi dal punto di vista non solo industriale, ma anche economico e sociale per i consumatori e per il tessuto produttivo nazionale, ha espresso la propria contrarietà alle misure annunciate dalla Commissione europea insieme a Proxigas, Assotermica e Applia Italia. Di fatto si tratta di tutte le principali associazioni di imprese del mondo gas, termico e costruzioni edili. Significa mettere a rischio l’attività di tante aziende e tantissimi lavoratori impiegati in questi settori: l’Italia nel gas ha una forte industria che esporta in tutto il mondo”.

La Commissione europea e l’efficienza energetica

Una decisione sull’addio alle caldaie come le conosciamo arriva dalla Commissione Europea, che vorrebbe fissare un coefficiente minimo di efficienza energetica al 115%. Un valore che secondo gli esperti della materia avrebbe come obiettivo quello di eliminare dal mercato l’alimentazione a gas, a partire dal 2029. Le alternative alle vecchie caldaie sono le moderne tecnologie a gas (come quelle a condensazione), che garantiscono fin da subito un risparmio di energia. Le moderne caldaie a gas sono già certificabili per utilizzare i combustibili di origine bio e rinnovabile, consentendo quindi di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione.

L’allarme, però, è condiviso dalle associazioni di consumatori. Una nota del Codacons denuncia: “Siamo di fronte alla follia più totale. Ancora una volta dalla Unione europea arrivano provvedimenti che introducono obblighi, vincoli, limiti e una stangata abnorme per le tasche delle famiglie. Se da un lato è sicuramente giusto migliorare l’efficienza energetica delle abitazioni, ridurre l’inquinamento e migliorare le fonti energetiche delle nostre case, dall’altro non è pensabile di far piovere dall’altro un provvedimento che determinerà una rivoluzione nel settore del riscaldamento, provvedimento che oltretutto arriva dopo due anni di caro bollette che hanno già impoverito i cittadini”.

Ancora il Codacons: “Crediamo che la soluzione possa essere esclusivamente quella di prevedere prima di tutto bonus e incentivi per chi dovrà sostituire la caldaia, e in secondo luogo controlli stringenti sui prezzi di tali apparecchi attraverso tariffe fisse stabilite dal governo anche perché l’esperienza del passato ci insegna che in situazioni simili la speculazione scatta inesorabile e i listini schizzano alle stelle“.

