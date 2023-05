Pensioni e Quota 103, cambia tutto: le nuove regole dell’Inps Economia

Quota 103, circolare Inps: nuove regole e requisiti. L’Inps ha dato delucidazioni sulla Circolare numero 27 del 10 marzo scorso, che seguiva le nuove regole sulle pensioni introdotte dalla Legge di Bilancio. L’Inps ha chiarito che i requisiti devono essere maturati entro il 31 dicembre 2023. Occorrerà avere almeno 62 anni d’età e 41 di contributi. Se da un lato il Governo Meloni ha tagliato i contributi delle pensioni dei lavoratori precoci, il possesso dei requisiti adatti permetterà invece di andare in pensione con cinque anni d’anticipo rispetto ai calcoli precedentemente in vigore.

>>>>> Pensioni minime, aumenti in arrivo dal 1 luglio Inps, le nuove regole sulle pensioni di Quota 103 Circolare Inps e Quota 103: chiarimenti sui requisiti per andare in pensione cinque anni prima Con la nuova Legge di Bilancio è possibile andare in pensione cinque anni prima. Si può usufruire di Quota 103, con la circolare Inps nuove regole e requisiti. Occorre avere 62 anni di età e almeno 41 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre di quest’anno. Questo il passaggio principale della circolare Inps: “Gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (Ago) e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall’Inps, nonché alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che perfezionano entro il 31 dicembre 2023 un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 41 anni, possono conseguire il diritto alla ‘pensione anticipata flessibile'”.



In sostanza, l’Inps ha aggiornato procedure e requisiti per la definizione delle domande di pensione anticipata flessibile, da parte di lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive o esclusive gestite dall’Inps, ma anche alla gestione separata. Le modifiche introdotte riguardano tutti i lavoratori in possesso dei requisiti richiesti. Chi li ha maturati potrà usufruire di Quota 103 in qualsiasi momento successivo alla finestra di uscita, che avviene dopo tre mesi, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche amministrazioni e per i lavoratori autonomi, e sei mesi per i dipendenti della pubblica amministrazione.

Quota 103, i requisiti per i lavoratori autonomi e i dipendenti del settore privato

Per i dipendenti privati e i lavoratori autonomi, la decorrenza della pensione non potrà comunque essere precedente al primo aprile 2023. Per quanto riguarda i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, la decorrenza non precederà il primo agosto 2023.

Ci sono, come sempre, delle eccezioni: il personale di ruolo Afam (Alta formazione artistica, musicale e coreutica) e delle scuole, potranno uscire rispettivamente il primo novembre e il primo settembre, sempre entro l’anno solare.

Pensione anticipata Quota 103: gli importi

L’ammontare degli assegni per i pensionati con Quota 103 non potrà superare più di cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno. Per esempio, per l’anno in corso l’importo previsto è di 2.818,65 euro. Il limite, però, verrà meno nel momento in cui si raggiungerà il requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia, che oggi è fissato ai 67 anni.

Gli articoli più recenti di economia: Caro-affitti, la gaffe di Salvini che non conosce il suo ministero.

Precompilata 2023, come detrarre le spese sanitarie.

Solo 30 euro al giorno per lavorare al bar, lo sfogo è virale.

Salute, le ricette elettroniche diventano permanenti.

Altri articoli recenti: Famiglia reale, lite tra Harry e il suo ghostwriter.

Trovata senza vita la nipote di Gianni Agnelli: è mistero.

Salute, la ricetta elettronica diventa permanente.

Comunali, spunta la candidata con il tatuaggio nazista.

Eurovision, Mengoni sventola la bandiera Lgbtqia+, premiato.

>>>>> Ucraina, il tradimento di Prigozhin

Federica Pellegrini shock: “Ecco cosa facevo a 17 anni”.