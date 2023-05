Federica Pellegrini e la bulimia. Campionessa italiana “totale”, Federica Pellegrini ha vinto un oro olimpico e sei mondiali e ha raggiunto il record del mondo nei 200 metri stile libero. Domani, martedì 16 maggio, la casa editrice “La nave di Teseo” pubblicherà “Oro”. Un’autobiografia della nuotatrice che racconta la sua storia. La Repubblica riporta oggi un estratto in cui Federica affronta il suo rapporto con la bulimia: “Ecco come ho lottato contro il mio corpo”.

Federica Pellegrini racconta il suo calvario nella bulimia

Nuoto, record e sofferenza: il rapporto tra Federica Pellegrini e la bulimia

È cominciato tutto durante i Mondiali di Montréal del 2005. Per un soffio Federica vince l’argento e non la medaglia d’oro. Durante un’intervista scoppia a piangere: “Questa medaglia è da buttare. Non ho ancora capito perché la finale mi sia venuta così male. Non trovo risposte a un crono così deludente”. Viene subissata dalle critiche, perché è difficile in questo paese avere una cultura positiva della sconfitta. E la croce viene buttata sulle spalle di una ragazza che in quel momento ha 17 anni.

Nei mesi precedenti, Federica Pellegrini si era trasferita a Milano e aveva cominciato sistematicamente a rimpinzarsi di cibo, per poi vomitarlo, tornare a mangiare e vomitare di nuovo. “La sera, dopo aver mangiato tutto quello che potevo durante il giorno, vomitavo. Lo facevo sistematicamente, ogni sera prima di andare a dormire, quando il ricordo di tutto il cibo ingurgitato aumentava il senso di colpa. Vomitare era un po’ come ripulirsi la coscienza e anche la mia maniera di metabolizzare il dolore. Si chiama bulimia ma io non lo sapevo. La bulimia per me non era il problema, era la soluzione. Il mio modo di dimagrire senza sacrifici mangiando tutto quello che volevo”.