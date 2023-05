La ricetta elettronica diventa permanente. Lo annuncia il ministro Orazio Schillaci, ministro della Salute, nel presentare il decreto legge sulle Semplificazioni. “È giusto porre fine alla sperimentazione e alle proroghe per semplificare il lavoro dei medici di famiglia e la vita dei cittadini che non dovranno recarsi negli studi medici, ma potranno ricevere la ricetta tramite mail o altri canali sul proprio cellulare”. Ecco quali sono le altre novità.

La ricetta elettronica

Stop alla sperimentazione: la ricetta elettronica diventa permanente

Il ministro della Salute, Schillaci, ha annunciato la fine della fase sperimentale. La ricetta elettronica diventa permanente. L’introduzione della ricetta dematerializzata è dovuta all’emergenza pandemica. Si voleva evitare che gli studi medici si affollassero più del dovuto. Era possibile, così, inviare le prescrizioni via mail o per messaggio sul telefono con un promemoria delle prescrizioni con il codice identificativo della ricetta. Questa può essere, poi, direttamente mostrata in farmacia. La sperimentazione doveva terminare a gennaio. Le proteste di medici e farmacisti, però, hanno convinto il governo a introdurre un anno di proroga. Oggi la decisione di renderla permanente.

L’agevolazione per i malati cronici: ricette valide per un anno

I pazienti cronici potranno avvalersi di una ricetta elettronica valida per un anno. Questa permetterà di recuperare farmaci per 30 giorni di terapia, sempre in base alle indicazioni del medico. “Un malato cronico ha bisogno periodicamente di assumere lo stesso farmaco. Grazie a questa norma i pazienti o chi si prende cura di loro, hanno il doppio vantaggio di non dover andare ripetutamente dal medico per la ricetta e in farmacia per i farmaci”, conclude Schillaci.