Si chiama Chat Lock, la nuova funzione di chat private in arrivo su WhatsApp. Mark Zuckerberg in persona lo ha annunciato in diretta streaming su Facebook. WhatsApp Italia ha tradotto il servizio come “Lucchetto Chat”, ma vedremo se il nome si diffonderà. Si tratta della possibilità di silenziare le chat e renderle accessibili solo con una password o qualcosa di simile. Vediamo come funziona.

Mark Zuckerberg, proprietario e fondatore di Meta

Novità su WhatsApp, arrivano le chat private di Chat Lock

È Chat Lock la nuova funzione di WhatsApp che permette di usare chat private. Lo stesso Zuckerberg ha annunciato le novità nel consueto incontro annuale in diretta streaming su Facebook. Le nuove forme di chat “rendono le tue conversazioni più private”, perché i messaggi sono “nascosti in una cartella protetta da password” e soprattutto che “le notifiche non mostreranno il mittente o il contenuto del messaggio”.

La nuova funzione Lucchetto Chat su WhatsApp

Le conversazioni protette, saranno visualizzate in un’apposita cartella, simile a quella delle chat archiviate. Per sbloccarle, si dovrà attivare il riconoscimento dell’impronta oppure la scansione del volto, o, ancora, la sicurezza in due passaggi, con l’invio di un codice effimero sul dispositivo usato.