Tumore al colon, l'allarme dei medici: "Boom di casi, ecco i quattro sintomi da controllare"

Dolore addominale, sanguinamento, diarrea e livelli di ferro bassi sono sintomi che potrebbero indicare la presenza di un tumore del colon-retto, soprattutto nelle persone con meno di 50 anni. Uno studio condotto dalla Washington University School of Medicine ha sottolineato l’importanza di riconoscere questi segnali precoci e agire di conseguenza.

Leggi anche: Qual è il tumore di Michela Murgia e perché è così pericoloso Tutti i sintomi del tumore al colon-retto Secondo Yin Cao, coordinatore dello studio, “il tumore del colon-retto non è semplicemente una malattia che colpisce le persone anziane; vogliamo che i giovani adulti siano consapevoli e agiscano in base a questi segni e sintomi potenzialmente molto significativi”. Il team di ricerca ha analizzato più di 5.000 casi di tumore del colon-retto in pazienti di età inferiore ai 50 anni, cercando sintomi precoci che fossero comparsi da due anni a tre mesi prima della diagnosi. I risultati hanno mostrato che il dolore addominale, il sanguinamento, la diarrea e i bassi livelli di ferro erano presenti nella quasi totalità dei pazienti. Secondo le stime dei ricercatori, la presenza di uno solo di questi sintomi raddoppia il rischio di sviluppare un tumore del colon-retto. Quando due di questi sintomi compaiono contemporaneamente, il rischio aumenta di 3,59 volte, mentre se sono presenti tutti e tre, il rischio aumenta addirittura di 6,52 volte.

Il parere dei medici sul tumore al colon

Cassandra D. L. Fritz, prima firmataria dello studio, ha dichiarato: “In questa analisi abbiamo scoperto che alcuni giovani adulti avevano manifestato sintomi fino a due anni prima della loro diagnosi. Questo potrebbe spiegare perché molti di questi pazienti più giovani avevano uno stadio più avanzato del tumore al colon-retto al momento della diagnosi, rispetto a quanto comunemente osserviamo nelle persone anziane che si sottopongono regolarmente a screening”.

Queste scoperte pongono l’accento sull’importanza di prestare attenzione a segni e sintomi che potrebbero indicare un tumore del colon-retto, anche nei giovani adulti. Sebbene la malattia sia spesso associata all’età avanzata, il rischio non è limitato solo a questa fascia di età. Pertanto, è fondamentale consultare un medico qualificato se si manifestano sintomi come dolore addominale persistente, sanguinamento rettale, diarrea prolungata o bassi livelli di ferro. Il riconoscimento precoce di questi campanelli d’allarme può favorire una diagnosi tempestiva e aumentare le possibilità di successo nel trattamento del tumore del colon-retto. La consapevolezza e l’azione tempestiva sono fondamentali per combattere questa malattia e proteggere la salute dei giovani adulti.

