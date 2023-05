Whatsapp introduce la funzione di modifica dei messaggi entro 15 minuti Tecnologia

Whatsapp, l’applicazione di messaggistica istantanea, utilizzata da milioni di persone in tutto il mondo, ha annunciato un’importante innovazione: gli utenti potranno ora modificare i messaggi inviati entro 15 minuti dal loro invio. La notizia sulla nuova funzione di modifica è stata rivelata da Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Meta, la holding che detiene Whatsapp, attraverso un post sul suo profilo Facebook ufficiale.

La nuova funzione di modifica messaggi di Whatsapp La funzione di modifica dei messaggi, attesissima da molti utenti di Whatsapp, sembra non essere ancora disponibile in Italia. Ma l'annuncio di Zuckerberg lascia sperare in un'implementazione in tempi brevi di questa importante novità. Il manager ha condiviso nel suo post uno screenshot che mostra un messaggio modificato dopo l'invio, dimostrando la nuova funzionalità in azione. Con questo cambiamento che riguarda la funzione di modifica dei messaggi, gli utenti avranno la possibilità di correggere eventuali errori di battitura, informazioni imprecise o semplicemente cambiare il tono di un messaggio inviato prematuramente. Questa funzione di 'arretramento' nel tempo potrebbe rappresentare una significativa evoluzione per la comunicazione su Whatsapp, portando a una maggiore flessibilità e, in alcuni casi, prevenendo possibili fraintendimenti.

Questo annuncio sulla nuova funzione di modifica dei messaggi segue un’altra importante novità introdotta da Whatsapp, annunciata da Zuckerberg la scorsa settimana. L’applicazione introdurrà le cosiddette “chat private”, che saranno protette da password e al sicuro da occhi indiscreti. Secondo quanto spiegato da Zuckerberg su Facebook, queste nuove chat “rendono le tue conversazioni più private”. Poiché i messaggi vengono “nascosti in una cartella protetta da password”. Inoltre, “le notifiche non mostreranno il mittente o il contenuto del messaggio”, aumentando ulteriormente la privacy degli utenti. Queste nuove funzioni rivelano l’orientamento di Whatsapp verso un’esperienza d’uso sempre più personalizzata e sicura. Mettendo al centro la privacy e la libertà degli utenti. Sarà interessante osservare come queste innovazioni influenzeranno l’uso quotidiano dell’app di messaggistica e come saranno accolte dalla vasta comunità di utenti.

