Arrivano su WhatsApp 4 novità da non perdere. La famosa app di messaggistica del gruppo Meta si rinnova annunciando nuove funzioni pronte all’uso, disponibili per tutti e non solo per gli sviluppatori nella versione beta dell’app. Le principali novità sono essenzialmente 4, e ovviamente si potranno provare solo dopo aver aggiornato l’app. Queste vanno dagli avatar per tutti, alla possibilità di aggiungere didascalie ai documenti condivisi, così come l’aumento del limite di caratteri per l’oggetto e la descrizione dei gruppi. Inoltre ci sono novità in vista anche per l’invio di file multimediali come foto e video. Ma vediamo insieme nel dettaglio quali sono le nuove funzioni di WhatsApp.

WHATSAPP: 4 NOVITÀ DA NON PERDERE

1) Inviare 100 foto – Una delle quattro novità di WhatsApp riguarda la possibilità di inviare fino a 100 foto o video con un solo messaggio, superando il limite che finora era di 30. Inoltre secondo alcune indiscrezioni individuate dal sito di esperti Wabetainfo in una versione beta dell’app, il team di WhatsApp starebbe lavorando anche per consentire agli utenti di condividere foto nella loro qualità originale. Al momento infatti, quando si invia una foto ad un amico o un gruppo, l’app la comprime, abbassando risoluzione e dettagli. In futuro, ognuno potrebbe decidere la modalità di invio del file, così da preservare la qualità di determinati scatti, anche dopo la condivisione.

2) Aggiungere didascalie – WhatsApp inserisce la possibilità di aggiungere didascalie quando si inviano dei documenti, in questo modo saranno rintracciabili più facilmente attraverso le parole chiave, in un secondo momento.

>>>> Colossi tech, arriva il fondo europeo per le startup altamente tecnologiche



3) Più caratteri nella descrizione dei gruppi – Su WhatsApp tra le 4 novità da non perdere c’è l’aumento del limite dei caratteri per l’oggetto e la descrizione dei gruppi; in questo modo gli amministratori potranno inserire maggiori dettagli e specificare le regole del gruppo.

4) Avatar personalizzabili – Infine con il nuovo aggiornamento, viene data agli utenti la possibilità di creare avatar personalizzati e di usarli come sticker e immagini del profilo.

>>>> Spoofing la nuova truffa digitale: ecco cos’è e come proteggersi dagli attacchi



Il menù segreto di WhatsApp

Da qualche tempo circola la voce sul web sull’esistenza di un menù segreto all’interno di WhatsApp. In effetti, sia su Android sia su iOS, esiste un menu che si può visualizzare solo tenendo premuto a lungo l’icona dell’app. Questo menù però esiste da anni e non è certo segreto: è il solito menu che permetteva (e permette tutt’ora) di disinstallare l’app, cui sono state aggiunte alcune voci come l’accesso rapido ai contatti preferiti oppure ai widget e poco altro.



Ti potrebbe interessare anche: Fenomeno infuencer parassiti, la rivolta: “Anche turisti chiedono lo sconto in cambio della recensione positiva”