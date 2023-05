La profezia di Bill Gates: “L’intelligenza artificiale tasformerà i colossi Google e Amazon”

Bill Gates: “L’intelligenza artificiale trasformerà Google e Amazon”. Il fondatore di Microsoft ritiene che un assistente personale dotato di Ai (l’acronimo inglese per “intelligenza artificiale”), cambierà profondamente le abitudini degli utenti. Ed è molto probabile che a realizzare questo assistente Ai sarà realizzato da una nuova startup. Gates si sbilancia proprio con le percentuali, arrivando a sostenere che la probabilità è al 50%.

È facile alle previsioni e spesso ci azzecca, Bill Gates. “L’intelligenza artificiale trasformerà Google e Amazon”, sostiene. Il vaticinio avviene durante un evento della Goldman Sachs, sul tema dell’Ia. Gates dice che l’impatto di un futuro assistente personale dotato di intelligenza artificiale sarà così profondo che la prima azienda a svilupparlo avrà un vantaggio sui concorrenti. Secondo Gates, l’impatto altererà i comportamenti degli utenti e di conseguenza le loro abitudini di acquisto. “Sarà uno sconvolgimento epocale: chiunque realizzerà per primo un agente personale, dotato di intelligenza artificiale, farà sì che nessuno andrà più su un motore di ricerca, su un sito di produttività, su Amazon”.

Le caratteristiche dell’assistente Ai che sostituirà i colossi

L’assistente AI, secondo il fondatore di Microsoft, potrà comprendere le persone e aiutarle a “leggere le cose che non ha tempo di leggere”, tra l’altro. Questa tecnologia sarà quasi certamente sviluppata da una startup, dice Gates. Ma per l’altro cinquanta per cento potrebbe essere un altro colosso tecnologico. “Sarei deluso se Microsoft non entrasse in questo filone di business, ma sono impressionato da un paio di startup, inclusa Inflection“. Si riferisce alla startup di Mustafa Suleyman. già fondatore di DeepMind. Non sarà immediata questa rivoluzione, quanto meno finché questa diverrà popolare e diffusa. Ci vorrà del tempo prima che questo potente agente digitale futuro sia pronto per l’uso mainstream, ha affermato Gates. Fino ad allora, sarà guerra aperta tra i colossi della tecnologia generativa, come Google.

