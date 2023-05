Inflazione e turismo, stangata sui prezzi delle vacanze. È lo studio della Federazione Turismo Organizzato. L’inflazione sta causando un aumento vertiginoso dei prezzi negli alberghi e nei ristoranti. Gli italiani che se lo potranno permettere, trascorreranno vacanze più brevi e più costose. Quest’estate, gli italiani dovranno sborsare quasi due miliardi di euro in più rispetto all’anno scorso solo per cenare fuori, mentre i prezzi per i soggiorni in hotel e alberghi sono aumentati in media del 15,2%, raggiungendo addirittura picchi record del 43%. Questi calcoli sull’impatto dell’inflazione sul settore della ristorazione e delle bevande, così come sulle bollette energetiche, sono stati effettuati dalle associazioni dei consumatori. Sono peggiorate le previsioni di aprile.

Vacanze estive a costi sempre più alti

Turismo, stangata sulle vacanze degli italiani per colpa dell’inflazione

Rapporto su inflazione e turismo, stangata sulle vacanze degli italiani. Il turismo e la ristorazione sono settori trainanti per l’economia e contribuiscono alla creazione di posti di lavoro, ma l’attuale ondata di aumenti significativi nei prezzi degli alberghi, dei bar e dei ristoranti fa sorgere il timore di una crisi nel settore proprio durante la stagione estiva, che è il momento più importante dell’anno. Per mangiare fuori, gli italiani si troveranno a spendere quasi due miliardi di euro in più rispetto allo scorso anno, mentre i prezzi per i soggiorni negli hotel e negli alberghi sono aumentati in media dell’18%, raggiungendo picchi record del 43% come nel caso di Firenze.



