Achille Occhetto: “Alluvioni in Emilia Romagna, un messaggio di dio”. Silenzio in studio dopo questa dichiarazione a La7, durante la trasmissione In Onda, trasmessa domenica sera, 20 maggio. La dichiarazione lascia davvero basita Elly Schlein, presente in collegamento. Ecco cos’ha detto l’ultimo leader del Partito comunista italiano, che andò a schiantarsi contro il nascente partito di Silvio Berlusconi alle elezioni del 1994.

>>>>> Inflazione e turismo, stangata sui prezzi delle vacanze

In Onda, su La7, ospita uno sconcertante Achille Occhetto

“Un messaggio di dio”, Occhetto sciocca Schlein sulle alluvioni in Emilia Romagna

“Le alluvioni in Emilia Romagna un messaggio di dio”, Achille Occhetto sciocca Elly Schlein e il conduttore David Parenzo, durante la trasmissione “In Onda”, su La7. Un’affermazione sconcertante. La segretaria del Pd, Elly Schlein, che era ospite tramite collegamento esterno, non ha replicato nulla, sebbene visibilmente perplessa. Si stava discutendo della tragedia dell’alluvione in Emilia Romagna e nelle Marche e, anziché chiedere a Schlein perché la sua Regione, di cui era vicepresidente, avesse restituito 55 milioni di euro per la messa in sicurezza dei corsi d’acqua, Achille Occhetto ha posto l’attenzione sui cambiamenti climatici. Tuttavia, questo non è il punto principale.

>>>>> Rai, il futuro di Fiorello è in bilico?

Il punto è che, nonostante sia dichiaratamente e notoriamente ateo, Occhetto è stato colto da un’illuminazione mistica. Come si dice in questi casi, ci sarebbe da ridere se non ci fosse da piangere. Pertanto, è opportuno riportare l’affermazione esatta: “Il Signore da tempo vedeva questi ragazzi che con la vernice lanciavano allarmi, ma erano inascoltati e allora ha detto: ‘Ci penso io a far capire a chi non vi ascolta. E ha fatto come quando mandò l’invasione delle cavallette’. Così in tre giorni ha inviato la pioggia di sei mesi”. Pertanto, l’acqua che ha causato le devastanti inondazioni era un castigo biblico.