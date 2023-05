Il futuro in Rai di Fiorello in bilico, messaggio in diretta del nuovo ad Roberto Sergio

Il futuro di Fiorello in Rai è in bilico? L’intervento del nuovo amministratore delegato, Roberto Sergio, durante la trasmissione del conduttore siciliano, “Viva Rai 2”. Dopo averlo preso in giro all’indomani dell’epurazione dalla televisione pubblica di Fabio Fazio, Fiorello manda un ultimatum tra il serio e il faceto. “Roberto Sergio chiamami durante la trasmissione o è finita, ce ne andiamo tutti su Discovery!”, dice Fiorello, alludendo proprio alla vicenda di Fazio.

Rivoluzione conduttori: il futuro di Fiorello in Rai è in bilico?

Interviene proprio Roberto Sergio in diretta per chiarire se il futuro di Fiorello in Rai è in bilico. Dopo quella che potremmo definire la forte esortazione del conduttore, l’ad gli invia un messaggio WhatsApp. Fiorello aveva chiesto, pochi minuti prima: “Ma le manterrà le promesse? Roberto, o Sergio, le manterrai queste promesse? Se hai il coraggio, chiamami in diretta… Se non mi chiami è finita! Andiamo tutti a Discovery!”. Così l’interpellato: “Spiritosone. Sono un dipendente Rai. Non faccio promesse, prendo impegni e sono certo di poteri rispettare. E tu rimarrai in Rai con tutti noi”.

