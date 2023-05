Il caso dei cereali pubblicizzati da Sfera Ebbasta e Guè Pequeno

Cereali pubblicizzati da Sfera Ebbasta e Guè Pequeno, un caso di successo per Yummer’s e i supermercati Md. I giovani fan della Generazione Z li individuano immediatamente, anche a distanza di metri. Le scatole presentano l’idolo trapper Sfera Ebbasta con una generosa tazza di cereali tipici americani. Lo stesso per un altro gigante del rap italiano, Guè Pequeno. La strategia di marketing di Yummer’s è ispirata al made in Usa, ma in realtà la start-up non è di origine statunitense. Fondata nel 2021 dai giovani imprenditori Niccolò Bertè e Daniel Ferreri, l’azienda si è specializzata nella produzione di cereali. L’idea di replicare quanto visto Oltreoceano in Italia è stata vincente, combinando musica e prodotti commerciali, artisti e aziende, pubblicità e aspetti commerciali.

Il trapper Sfera Ebbasta e i cereali conditi americani

Psicosi Yummer’s, boom di vendite in Italia per i cereali pubblicizzati da Sfera Ebbasta e Guè Pequeno

Quella di riproporre anche in Italia il modello Usa, con i cereali sponsorizzati da Sfera Ebbasta e Guè Pequeno è un’idea dal grande clamore commerciale. È stata un’operazione di successo, in grado di catturare i gusti dei giovani consumatori. E di soddisfare gli amanti della cultura americana, ottenendo visibilità per tutte le parti coinvolte. Le parole chiave sono: esclusività e tiratura limitata.

I cereali Yummer’s sono stati lanciati il 28 febbraio scorso. I primi gusti: “Marshmallow” e “Peanut Butter” e sono stati esauriti in pochissimi giorni, ottenendo un incredibile successo. Questo ha spinto Yummer’s a una seconda uscita presso i reparti di Md con una nuova edizione dei cereali. Questa volta Sfera Ebbasta, con un gusto ispirato al suo ultimo brano di successo, “Cookies ‘n cream”. La collaborazione coinvolge anche altri due noti artisti italiani: Guè e Anna. Niccolò Bertè di Yummer’s racconta: “Molti ragazzi hanno acquistato il primo lancio dei nostri cereali. Spontaneamente li hanno condivisi sui social, utilizzando come colonna sonora la famosa canzone ‘Cookies ‘n cream’. Abbiamo quindi pensato di realizzare un nuovo gusto e un packaging che facessero esplicito riferimento al successo di Guè, Anna e Sfera. Loro hanno accolto con entusiasmo questa idea e sono felici di collaborare al lancio di questo nuovo prodotto”.