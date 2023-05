Dissesto idrogeologico, il governo rinuncia ai fondi del Pnrr

Il Governo rinuncia ai fondi del Pnrr per il dissesto idrogeologico. Questa è la tesi che sostiene Repubblica, spiegando che Meloni avrebbe deciso di rinunciare a 9 miliardi. L’esecutivo intende restituire quei fondi all’Europa senza spenderli, almeno per il momento. La protezione del territorio non è considerata una priorità nella revisione del Piano di Ripresa e Resilienza. Chissà cosa ne pensano in Emilia Romagna. I ministri ritengono che il Recovery Plan non sia lo strumento adeguato. Nonostante ciò, tecnicamente è possibile trasferire tali risorse e potrebbero aumentare utilizzando i fondi dei progetti che non stanno procedendo. I progetti legati alla salvaguardia del territorio e finanziati dall’Europa sono rimasti solo sulla carta, però, perciò anche questa sarebbe una manovra complicata.

Perché il governo rinuncia ai fondi del Pnrr per il dissesto idrogeologico

Il retroscena di Repubblica dipinge uno scenario inquietante: il governo rinuncia ai fondi del Pnrr per il dissesto idrogeologico. Circa 6,5 miliardi dei 9 miliardi sono destinati a progetti per la tutela del territorio. Tuttavia, i 2,5 miliardi per la riduzione del rischio idrogeologico sono fermi. Questi fondi riguardano una popolazione di 1,5 milioni di italiani, che si trovano a rischio frane e crolli delle abitazioni. Questi cittadini avrebbero beneficiato degli interventi del governo. Nonostante i fondi siano disponibili, anche Bruxelles ha riconosciuto che l’Italia non è in grado di utilizzarli. Si tratta di progetti esistenti da tempo ma che stentano a procedere. Dei 2,5 miliardi che il governo potrebbe impiegare, solo 800 milioni sono stati destinati a nuovi investimenti. Tuttavia, secondo l’esecutivo, il problema risiede nelle Regioni. Il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, tuona: “È inutile cercare altro denaro se ancora qualcuno ha delle risorse nel cassetto”. Secondo Musumeci le Regioni hanno fondi inutilizzati.



