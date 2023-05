Fedez rompe il silenzio su Luis Sal: “Giusto parlarne”

Vista l’assenza improvvisa e ormai prolungata da Muschio Selvaggio, Fedez parla di Luis Sal. Il sodale non era più in studio con lui dalle puntate successive alla crisi sanremese del cantante. Dopo i gesti osceni sul palco con Rosa Chemical, il litigio con Chiara Ferragni. Dal silenzio di allora, Fedez è emerso prendendosela con una giornalista di Fuori dal coro, che tentava di sapere qualcosa sulla sua omosessualità presunta. Come sempre, sui più succosi gossip si è lanciato Fabrizio Corona, che ha fatto il nome di Luis Sal, cui Chiara Ferragni avrebbe posto un veto. Doveva sparire. Le smentite, ma di fatto poi è proprio quello che è accaduta. Ora Fedez rompe il silenzio, seppure soltanto in parte.

Fedez e Luis Sal

“Ecco cosa è successo”: Fedez parla di Luis Sal

Rompe finalmente il silenzio a Muschio Selvaggio, Fedez, e parla di Luis Sal. “Fosse per me io avrei già chiarito la situazione. Sono a un punto limite anch’io perché ne avrei parlato prima, avrei evitato tutto questo scenario. Ma è evidente che se non parlo è perché non posso parlarne, non per mia intenzione. Francamente adesso ho delle cose, degli impegni lavorativi, tra la serie, il brano che deve uscire, poi c’è un altro progetto su cui ho lavorato un anno e mezzo che vi presenterò settimana prossima… quindi voglio focalizzarmi su questo e non rovinare mesi, in alcuni progetti anni di lavoro”.

“Dopo questo, indipendentemente da come andranno le cose, ovviamente l’intenzione è di cercare di dare spiegazioni nella maniera più corretta e trasparente possibile. Se non si troverà una soluzione, a un certo punto darò io delle spiegazioni, perché è giusto così. Io comprendo che il comportamento nei confronti degli ascoltatori di ‘Muschio’ non è stato dei migliori, ma vabbè, ci arriverò. Se non si troverà una soluzione darò io le spiegazioni che già da mesi bisognava dare, con tutta la serenità del mondo. Le cose sono più semplici e molto meno drammatiche di quello che potete immaginare. È ovvio che se non si parla si lascia spazio alla speculazioni che sono veramente brutte”.