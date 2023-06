Fedez e Luis Sal ai ferri corti, scontro senza precedenti: “Ingrato di me*** non farti più vedere”

Dopo tre anni di collaborazione e 112 puntate insieme di Muschio Selvaggio, è finito nel peggiore dei modi il rapporto professionale e di amicizia tra Fedez e Luis Sal. Ora però i due rischiano di esagerare nello scambiandosi pesanti accuse reciproche e adombrando il ricorso alle vie legali uno contro l’altro. Lo scontro è cominciato qualche giorno fa, quando il rapper ha pubblicato un video sul canale Youtube del podcast, intitolato “Che fine ha fatto Luis”, per spiegare il motivo che secondo lui ha indotto lo youtuber bolognese ad abbandonare il loro programma. La replica di Sal è stata però violentissima. Come del resto la contro replica di Fedez.

Leggi anche: Fedez rompe il silenzio su Luis Sal: “Giusto parlarne”

Muschio Selvaggio: scontro totale tra Fedez e Luis Sal

“Mi ha detto che ‘il format, in questo momento, ha preso una connotazione che è più di Federico che di Luis, ho voglia di dedicarmi ad altri progetti, non voglio più farlo’”, va allo scontro Fedez nel video. “Lui non sa che sto pubblicando su questo canale, spero che non tiri giù il video perché è anche il mio canale per ora. – aveva confessato poco prima Luis Sal proprio sulla pagina Youtube di Muschio Selvaggio – Non doveva essere un altro luogo in cui si parlasse di Fedez, ma col passar del tempo queste premesse vengono a mancare. Glielo faccio notare in tanti modi, da amico, e glielo fate notare anche voi nei commenti. Mi sentivo emarginato nel mio stesso progetto. Mi sentivo di non essere ascoltato né nella parte creativa né in quella esecutiva perché agiva senza coinvolgermi su tanti aspetti, mi chiedeva scusa e continuava a farlo”.

Le chat pubblicate da Sal

Sal pubblica anche il contenuto di alcune chat con Fedez. “Non mi trovo più nel progetto, non c’è equilibrio e sembra solo il podcast di Fedez”, si sfoga lo youtuber. “Quindi lo chiudiamo?”, replica il rapper. “Sì se questi sono i presupposti”, è la risposta del collega. “Non puoi togliermi il mio podcast, ingrato di m***a, non farti più vedere a Muschio. Ti pago, con obbligo di riservatezza, e ti compro il tuo 50%”, sbotta infine Fedez alzando il livello dello scontro. “Mi trovo a difendermi davanti a una narrativa di cui non avrei voluto far parte neanche nel privato. A un giochino di Federico che è molto bravo a fare e a cui io non voglio giocare. Fede, non voglio giocare: dillo alla mamma, dillo all’avvocato”, questa la controreplica al veleno dell’ormai ex conduttore di Muschio Selvaggio.