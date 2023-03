Si torna a parlare della presunta omosessualità di Fedez. Stavolta è Fabrizio Corona a sganciare la bomba, anche se le parole del paparazzo vengono prima rilanciate da diverse testate giornalistiche, per poi essere inspiegabilmente cancellate. Ad eccezione del sito tag24.it. Secondo Corona, dunque, il rapper avrebbe avuto una relazione con Luis Sal, l’uomo che conduce insieme a lui il podcast Muschio Selvaggio. Sempre a detta dell’ex marito di Nina Moric, inoltre, la moglie Chiara Ferragni gli avrebbe lanciato un drammatico ultimatum.

Leggi anche: Fedez e Chiara Ferragni scaricati dai follower: “Sono una macchina da soldi e basta”

Nuove polemiche su Fedez

È da quando Fedez si è esibito insieme a Rosa Chemical sul palco di Sanremo che si parla insistentemente della sua presunta omosessualità che avrebbe causato anche una crisi matrimoniale con Chiara Ferragni. “Io non sono omosessuale e se lo fossi lo direi”, aveva tuonato lo stesso rapper per rispondere ad una inchiesta che un collaboratore di Fuori dal coro, il programma condotto da Mario Giordano, avrebbe svolto su di lui.

Corona: “Fedez ha avuto una storia con Luis Sal”

A gettare benzina sul fuoco di questa vicenda ci ha poi pensato Fabrizio Corona. “Le acque in casa Ferragnez si sono tutt’altro che calmate. – ha rivelato il paparazzo su Telegram – Chiara Ferragni è sempre più propensa a chiedere il divorzio. A farne le spese è la salute mentale di Fedez, apparso balbuziente in recenti apparizioni, sintomo dovuto ad un disturbo depressivo per le pressioni sentimentali che sta subendo”. Notizie che fino ad ora non hanno però trovato riscontro e sono state smentite seccamente da Fedez. Ma Corona non si arrende e decide di rilanciare tirando fuori il nome di Luis Sal.