Fedez corre in soccorso delle Ong: “Voglio una nave mia”

Anche Fedez decide dare una mano alle Ong e di prendere la rotta del Mediterraneo allo scopo di salvare migranti in difficoltà sui loro barconi. Stavolta il rapper stupisce davvero tutti con le sue ultime dichiarazioni. Sul suo podcast Muschio Selvaggio, il marito di Chiara Ferragni ospita Cecilia Strada, figlia del compianto medico Gino Strada, fondatore di Emergency. Ed è in questa occasione che Fedez annuncia di voler acquistare una barca per correre a soccorrere naufraghi.

Leggi anche: Fedez a un anno dall’intervento: “Ecco la mia paura più grande”

Fedez vuole una nave Ong

Fedez vuole una nave Ong

“Voglio vedere quanto costa una nave, voglio anche io la mia solo per metterci la mia faccia e farla vedere per far spaventare”. È questa la frase ad effetto pronunciata da Fedez di fronte a Cecilia Strada durante l’ultima puntata del podcast Muschio Selvaggio. Ma non è tutto, perché il rapper aggiunge anche di essere disposto a salire a bordo della nave Ong ResQ, che secondo la figlia di Gino Strada tornerà in mare tra qualche settimana.

La promessa di Fedez a Cecilia Strada

“Se riesco vengo. – assicura Fedez – Secondo me ha senso venire perché potrei dare la mia testimonianza, far vedere a più persone possibili quello che non si vede. Credo che questa possa essere la mia utilità”. Insomma, il marito della Ferragni sembra deciso ad aiutare concretamente le Ong. Un po’ come fece qualche tempo fa il suo collega Ghali che un anno fa ha acquistato una lancia di salvataggio per la nave Ong Mediterranea attraverso il crowdfunding.