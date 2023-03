Fedez a un anno dall’intervento: “Ecco la mia paura più grande”

Il cantante Fedez un anno fa subiva l’intervento al tumore per cui ha avuto la sua più grande paura. Non si tratta solo della morte, come ha spiegato in un posto pubblicato in questo primo anniversario. Ha avuto lo stesso tumore che ha portato via Luca Vialli, un raro cancro al pancreas. Lui, però, l’ha scoperto e operato in tempo, sparendo già quella volta dai social e ricomparendo una decina di giorni dopo. “La mia paura più grande è stata che i miei figli crescessero senza ricordarsi di me”, ha scritto Fedez.

La foto che Fedez ha scelto per parlare del primo anniversario dall’operazione

“La mia paura più grande”, Fedez a un anno dall’intervento per il tumore

“L’anno scorso in questo esatto giorno mi trovarono un raro tumore al pancreas, ricordo nitidamente che la mia prima paura, ancora prima della morte, fu il pensiero che i miei figli avrebbero potuto non ricordarsi di me una volta diventati grandi. Oggi sono qua, dopo aver passato una bellissima giornata insieme a loro. Sono grato per tutto questo”. Ha scritto così Fedez, sul suo Instagram. E ha allegato una foto appena scattata con i suoi due bambini, Vittoria e Leone. Chiara Ferragni, sua moglie, ha messo un cuoricino tra i commenti, insieme a quelli di tanti altri vip, tra cui Amadeus e Achille Lauro. Chiara in questi giorni è a Marrakesh per lavoro. Sembra essere tornato il sereno, tra i due, dopo i momenti di tensione che i Ferragnez hanno vissuto in questi ultimi due mesi.

Fedez mostra il taglio dell’intervento

Dalle fragilità di Fedez si è passati alla forte esperienza di Chiara alla co-conduzione di Sanremo, per tornare alle polemiche che hanno coinvolto suo marito per le sue azioni, dalla canzone contro alcuni membri del governo fino agli atti osceni in finale con Rosa Chemical. E poi la scomparsa del rapper dai social e lo sfogo di Chiara per tutto ciò che ha vissuto nell’ultimo periodo. Non si può dire che i Ferragnez non abbiano una vita intensa.