Fedez e le uova di Pasqua: la rivelazione del rapper scatena le polemiche

Dopo il cambio di look e la confessione di avere problemi di salute a causa degli psicofarmaci, Fedez torna sui social con un video che sta già facendo molto discutere. Il rapper nelle scorse ore ha presentato ai propri fan un nuovo progetto di beneficenza: le sue uova di Pasqua, realizzate in collaborazione con l’azienda Walcor. Parte del ricavato della loro vendita, spiega il marito di Chiara Ferragni su Instagram, verrà utilizzato per costruire il nuovo centro riabilitativo Tog per bambini con patologie neurologiche complesse. Ma alcune sue dichiarazioni contenute nel video fanno storcere il naso a più di una persona.

Le uova di Pasqua di Fedez

Fedez e le uova di Pasqua Walcor

La vicenda delle uova di Pasqua di Fedez peraltro non è nuova. Alla fine di febbraio, infatti, Selvaggia Lucarelli lo aveva accusato del fatto che il ricavato della vendita del dolce pasquale sarebbe finito alla fondazione di Carlo De Benedetti. Dall’inchiesta pubblicata dalla giornalista sul Fatto Quotidiano era emerso che la cifra da devolvere in beneficenza era già stata stabilita in precedenza. E non era quindi proporzionale alle vendite.

Nel video postato il 14 marzo ci pensa Fedez a fare chiarezza. “Come ogni attività benefica che sto seguendo da un anno e mezzo a questa parte, quasi tutte le attività vertono a sostegno della costruzione del nuovo centro riabilitativo Tog per bambini con patologie neurologiche complesse, ad oggi siamo riusciti a donare più di mezzo milione di euro”, rende noto il rapper.