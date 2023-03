Fedez, la diagnosi del medico che preoccupa i fan: “Può degenerare”

Qualche giorno fa Fedez è tornato sui social dopo qualche settimana di assenza. Ma i suoi fan non hanno molto da festeggiare, viste le rivelazioni fatte dal rapper in una serie di video pubblicati sulla sua pagina Instagram. Il marito di Chiara Ferragni ha ammesso senza troppi problemi di avere dei seri problemi di salute legati all’assunzione di un antidepressivo sbagliato, preso per contrastare gli effetti psicologici della grave operazione che ha subito qualche tempo fa per rimuovere un tumore. Fedez ha avvertito sui rischi legati all’assunzione di psicofarmaci. Ma ci tiene a rassicurare tutti che le sue condizioni stanno migliorando. Sulle sue condizioni di salute esprime un parere anche Marco Armellini, direttore del dipartimento salute mentale dell’Asl Toscana Centro. E i fan di Fedez tremano.

Fedez e l’antidepressivo

Quello dell’assunzione di psicofarmaci è “sicuramente è un tema che sta prendendo sempre più giovani, con un crescendo molto rapido”, ammette il medico al quotidiano toscano La Nazione. “Nel decennio 2010-2019 l’aumento delle richieste da parte di minorenni di servizi sulla salute mentale stava aumentando di un 5% all’anno. – prosegue Marco Armellini – Dopo la pandemia c’è stato un +37% di ricoveri e un +40% di accessi agli ambulatori. È stata una vera pandemia mentale, come qualcuno l’ha definita”. Anche se il motivo per cui Fedez ha assunto un antidepressivo sembra diverso.

L’opinione di Armellini sugli psicofarmaci

“Le problematiche più diffuse riguardano tanti aspetti, come il controllo delle emozioni, della paura, della rabbia, la disperazione, il non sentirsi in grado di superare difficoltà anche banali. – spiega ancora Armellini – Sono tutte situazioni che, se non curate e controllate, rischiano di degenerare e arrivare fino a cose molto più gravi come l’autolesionismo, la violenza o addirittura il suicidio”, avverte il medico.

“Ben venga (la decisione di Fedez di parlare del suo problema con gli psicofarmaci, ndr), situazioni così sono molto importanti. – sottolinea il professionista – Persone famose, di successo, che decidono di fare outing sulle loro difficoltà non possono che aiutare i tanti che si trovano a vivere situazioni simili. Tutti possiamo andare incontro a difficoltà. Ben vengano persone che non si vergognano a dirlo, ma anzi mettono luce sul tema. Naturalmente è molto importante parlare anche di quando si guarisce, che è un altro momento fondamentale da mettere sotto i riflettori. Chi ha seguito e può essere ascoltato deve dire che si può stare male, ma anche che prendendosi cura di se stessi si può guarire”, conclude.

