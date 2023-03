Fedez e Chiara Ferragni scaricati dai follower: “Sono una macchina da soldi e basta”

Sono settimane che su media e social non si fa altro che parlare della coppia formata da Fedez e Chiara Ferragni. A scatenare il gossip sono state le esibizioni messe in scena dai due durante Sanremo: dal monologo in abiti succinti di lei, all’amplesso simulato con tanto di bacio di lui con Rosa Chemical. Subito dopo sono partite le voci di una loro presunta crisi matrimoniale, confermate anche da Fabrizio Corona. Infine, Fedez ha deciso di disertare l’udienza in tribunale per la strage di Corinaldo, dandosi malato, per poi farsi beccare però in vacanza con la famiglia in Val Brembana nel fine settimana. Ma quest’ultima mossa non è piaciuta affatto ai loro moltissimi follower. E ora i Ferragnez rischiano di essere scaricati.

Fedez e Chiara Ferragni in Val Brembana

Fedez e Chiara Ferragni in vacanza

Fedez avrebbe dovuto testimoniare al tribunale di Ancona nel processo bis sulla strage di Corinaldo, dove qualche anno fa in discoteca morirono alcuni ragazzi a causa della calca provocata da un gruppo di giovani borseggiatori e criminali. Ma il rapper ha deciso di non presentarsi, adducendo motivi di salute e presentando anche un certificato medico. Peccato però che, qualche ora dopo, i paparazzi del settimanale Novella 2000 lo abbiano beccato insieme a Chiara Ferragni e ai loro due figli a godersi il fine settimana in Val Brembana.

E stavolta i follower non li hanno perdonati. Anzi, li hanno proprio scaricati. “Loro sono una macchina da soldi e basta! E noi follower ad aspettare notizie con la lingua fuori”, si sfoga qualcuno commentando il post in cui compare lo scoop di Chi. “E lui starebbe male? Comodo mandare un certificato per non comparire in tribunale”, attacca un altro puntando il dito contro Fedez.

Rischiano di essere scaricati dai follower

“Questi prendono per il c*** tutti… che schifo. Arricchiti”, aggiunge un altro follower mettendo in mezzo pure Chiara Ferragni. “Tutto marketing… serve per catalizzare più attenzione possibile… si crea mistero… si crea gossip… si crea attenzione… per l’uscita di qualsiasi cosa esca che li riguarda. Che tristezza”, riflette un altro. “Pur di fare parlare di loro venderebbero l’anima al diavolo”, ci mette il carico un altro ancora. “Che delusione di ragazzo! Pensavo davvero stesse male, fosse magari in cura da qualche parte. Invece mi sa davvero che sia solo marketing o strategie pubblicitarie”, Fedez viene definitivamente affondato.

