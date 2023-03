“Lo salutiamo, ci segue con affetto”. Che fine ha fatto Fedez?

Nonostante la sua presenza nel trailer della serie, il rapper milanese, Fedez, non si è presentato alla conferenza stampa di presentazione di Lol 3. Il programma di Amazon riunisce nella stessa stanza per sei ore diversi comici noti e meno noti al pubblico italiano. A fare gli onori di casa sin dalla prima edizione è stato sempre Federico Lucia, in arte Fedez. Questa volta, però, il cantante ha evitato l’incontro dal vivo con il pubblico e la sua presenza nel programma si potrà apprezzare solo nel montaggio. Che cosa è successo?

Fedez nella sua esibizione a Sanremo 2023

Fedez assente alla presentazione di Lol 3, cos’è successo

Al posto di Fedez, a fare gli onori di casa alla presentazione di Lol 3 a Roma, la conduttrice Serena Dandini. Rispolverando la brillantezza dei tempi di Avanzi e delle trasmissioni a seguire, Dandini ha salutato Fedez, dicendo che “ci segue con affetto da Milano“. Non sono state date altre informazioni e non è arrivato neanche un contributo video. Serena Dandini ha subito introdotto il co-conduttore di Lol, Frank Matano, che ha sostituito Mara Maionchi dopo la prima stagione, alla quale il comico napoletano ha partecipato come concorrente.

Il cast completo di Lol 3

Al comico di Santa Maria Capua Vetere, l’onere di dire qualcosa sul suo compagno d’avventura, oggi assente. Nel trailer della trasmissione, infatti, lo si vede vestirsi esattamente come lui e fargli il verso. “Tu che l’hai anche interpretato, com’è stato entrare nei suoi panni e soprattutto nei suoi tatuaggi?“, gli ha chiesto Dandini. “Insomma”, ha risposto l’attore. “Anche se è più piccolino di me ci sono volute tre ore di make up. Comunque, un segreto per interpretarlo è dire: “Bella raga!, e ‘novità un c… voi giornalisti eh?‘”.

Tra le risate e gli applausi della sala stampa, si è presentato anche Maccio Capatonda, camuffato nella “gabbia di matti” dei suoi “colleghi giornalisti” come li ha chiamati. Lui sarà la special guest di questa stagione e interpreterà, tra gli altri, una citazione di Lillo, “Ri-Posaman”.

Fedez in una delle sue più recenti apparizioni

I concorrenti in gara, invece, saranno: Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi. La trasmissione sarà sulla piattaforma in streaming di Amazon dal prossimo 9 marzo.

Fedez non si presenta alla conferenza di Lol 3, i motivi

Non è chiaro il motivo dell’assenza di Fedez, che non ha inviato un video e non ha nemmeno rilanciato le stories promozionali del programma su Instagram. Il mese di febbraio è stato molto intenso per la star: il Festival di Sanremo 2023 gli ha procurato dei guai con il governo per la sua esibizione in cui ha strappato la foto del sottosegretario vestito da nazista, Galeazzo Bignami, poi la scena del sesso anale simulato e del bacio con Rosa Chemical. Il gesto sembra gli sia costato un violento litigio con la moglie, Chiara Ferragni, che forse non gli perdonerà mai di aver messo in ombra il Sanremo che ha co-condotto per due serate al fianco di Amadeus. E ancora, il gesto con Rosa Chemical, è costata anche alcune citazioni in giudizio per atti osceni in luogo pubblico e in fascia protetta. E poi la querelle con Mario Giordano per un’inchiesta sulla sua presunta omosessualità.

Nelle ultime apparizioni, sui social e in un podcast diverso da quello che ha lanciato, “Muschio selvaggio”, il cantante e imprenditore è apparso molto provato e non si deve neanche trascurare il problema di salute che ha avuto nel corso del 2022, quando ha subito l’asportazione urgente di un raro tumore al pancreas. Dunque, che fine ha fatto Fedez?

