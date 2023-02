Mario Giordano ancora contro Fedez, la minaccia: “Non ti illudere”

Sembrava finita lì tra Fedez e Mario Giordano dopo le accuse, condite da gravi e volgari insulti, mosse dal rapper nei confronti del giornalista. Fedez ha denunciato sui social di essere stato contattato da una inviata del programma Fuori dal Coro, condotto appunto da Giordano, per una inchiesta sulla sua presunta omosessualità. Mario Giordano ha negato questa circostanza, rispondendo duramente al rapper. Ora però, alla vigilia di una nuova puntata della trasmissione Mediaset, il giornalista pubblica un tweet di fuoco contro il marito di Chiara Ferragni.

Fedez e Mario Giordano

Fedez infuriato con Mario Giordano per le domande sulla omosessualità

“Il tema delle domande e di questa inchiesta del programma era la mia presunta omosessualità da adolescente. – ha attaccato Fedez su Instagram – Cara giornalista non sono omosessuale. Se lo fossi lo direi. Mi chiedo perché Fuori dal coro fa un’inchiesta su me. Lo fate perché ho fatto vedere le foto dei vostri amici fascistelli vestiti da nazisti? E vi ha preso male. Io sono buono. E non do lezioni di morale. Ma perché qualcuno ha contattato tutti i miei amici di infanzia facendo domande sulla mia presunta omosessualità? Caro Mario Giordano me siete la cloaca del giornalismo. E quando dico le mie opinioni ci metto sempre la faccia”.

“Non ho mai dato indicazioni di fare un’inchiesta sulla presunta omosessualità di Fedez. – questa la replica di Mario Giordano – E mi spiace per questi insulti esagerati. Casco dal pero. Non esiste, io non ho mai programmato e non ho in programma nessun servizio di questo tipo a Fuori dal Coro. Martedì andranno in onda inchieste sui temi di cui mi occupo da sempre e che interessano i problemi dei cittadini: parlerò di crisi economica e di disoccupazione, di sicurezza, di chi ha la casa occupata e non riesce a rientrare in possesso della sua abitazione. Queste sono le battaglie su cui sto spendo le mie energie. Non ci sarà niente su Sanremo”.

Il nuovo post di Mario Giordano

Oggi, martedì 21 febbraio, a poche ore dalla messa in onda di Fuori dal Coro, Mario Giordano torna sulla questione con un post su Twitter. “Ancora un’inviata aggredita per aver denunciato criminali, abusivi e spacciatori. – cinguetta il giornalista – Sono queste le inchieste di Fuori dal Coro. Un abbraccio alla bravissima Costanza Tosi. Per te Fedez stasera solo due paroline. Solo due e nessun servizio, non ti illudere Fedez”.

Ancora un’inviata aggredita per aver denunciato criminali, abusivi e spacciatori. Sono queste le inchieste di #fuoridalcoro . Un abbraccio alla bravissima ⁦@CostanzaTosi⁩ . Per te ⁦@Fedez⁩ stasera solo due paroline. Solo due e nessun servizio, non ti illudere #fedez pic.twitter.com/WY2I1PUZ9k — Mario Giordano (@mariogiordano5) February 21, 2023

Intanto, una ricerca svolta da SocialCom insieme alla piattaforma Blogmeter, ha analizzato per Adnkronos le conversazioni online degli ultimi due giorni relative alla stories Instagram di Fedez contro Mario Giordano. “La rete sembra aver preso le parti del giornalista e della trasmissione Fuori dal Coro. – si legge nella nota di SocialCom – Tra i commenti al post della pagina Facebook di Fuori dal Coro in cui Mario Giordano smentisce la ricostruzione di Fedez, il 90% degli utenti si schiera infatti dalla parte del giornalista. Secondo gli utenti infatti Fedez si è inventato tutto e vuole solo attirare l’attenzione su di sé. In tanti poi elogiano la risposta di Giordano e supportano la trasmissione”.

