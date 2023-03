Fedez assente al processo sulla strage in discoteca

Federico Lucia, in arte Fedez, ha presentato un legittimo impedimento alla sua presenza oggi in aula per il processo bis sulla strage di Corinaldo, in provincia di Ancona. Come Fedez, è assente anche Gionata Boschetti, cioè il trapper Sfera Ebbasta. I fatti risalgono alla notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018, quando Sfera era ospite della discoteca Lanterna Azzurra. Qualcuno spruzzò dello spray al peperoncino, scatenando il panico. Morirono sei persone: cinque adolescenti e una madre. I famigliari delle vittime commentano le assenze: “Insensibili”.

>>>>>Fedez diserta la presentazione di Lol. Cosa succede

I momenti successivi alla strage di Corinaldo, nel 2018

Assente al processo sulla strage di Corinaldo, Fedez si scusa

Il rapper Fedez e il trapper Sfera Ebbasta hanno disertato anche la prima udienza del processo di Ancona, due settimane fa, questa volta per impegni lavorativi. Il primo era sul set pubblicitario di una grande azienda e il secondo impegnato in una sessione di registrazione con una star internazionale. Insieme a loro doveva essere ascoltato anche l’ex sindaco del paese. Il processo bis riguarda il filone amministrativo. Federico Lucia (Fedez) era stato alla Lanterna Azzurra nel 2015 e nel 2016 e, dopo la strage, si rivolse a Sfera dicendogli: “Non si può più andare in un posto del genere”.

Sfera Ebbasta e Fedez

Fedez avrebbe dovuto portare la sua testimonianza, insomma, su quello che aveva visto e saputo dalle sue precedenti esperienza. Allo stesso modo, Sfera Ebbasta, che non avrebbe potuto eseguire un concerto, ma solo un dj-set. Nonostante questo, la folla si è accalcata e le vittime si sono verificate perché, nel panico generato dall’uso di spray al peperoncino, una passerella arrugginita fuori dall’uscita 3 del locale non ha retto e ha ceduto da un metro e mezzo o due di altezza.

I famigliari delle vittime, presenti anche a questo filone dell’inchiesta, hanno tacciato entrambi i cantanti di insensibilità nei corridoi del Tribunale di Ancona.

Fedez in una delle sue più recenti uscite

L’assenza del cantante Fedez, dunque, conferma il suo periodo particolarmente difficile, dopo le vicissitudini sanremesi, l’ipotesi di depressione che gli ha “diagnosticato” Fabrizio Corona e l’assenza imprevista dalla conferenza di lancio del programma su Amazon Prime, Lol 3.

Leggi anche: Alla fine Fedez conferma, “starò lontano dai social”, Bacio tra Rosa Chemical e Fedez, il verdetto della Procura.