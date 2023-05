Lazza posta la foto del jet privato, partono gli insulti ma la sua risposta peggiora le cose Social

Sembra davvero un periodo d’oro per Lazza. Ma sono davvero tutte rose e fiori per il trapper? Sembrerebbe proprio di no. Almeno a giudicare dall’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram, a causa del quale il cantante che ha spopolato a Sanremo con la canzone ‘Cenere’ è finito suo mal grado al centro di una fastidiosa bufera social. Tutta colpa della foto postata che lo ritrae seduto sull’ala del suo jet privato.

Bufera su Lazza per il post con il suo jet privato "Livin' my best life. – è questa la didascalia aggiunta da Lazza al post in cui appare il suo jet privato che tanto ha fatto infuriare gli hater – Ultimi due giorni incredibili, Gigi D'Alessio conosce i miei pezzi meglio di me, drink Boem sta piacendo a tutti. Vita di barca, vita di tutto apposto. Ps. Scorri l'ultima foto per vedere mia nonna felice su un privato per la prima volta". Il riferimento fatto da Lazza nel post è alla serata evento a cui ha partecipato qualche giorno fa a Napoli, a piazza del Plebiscito, insieme al cantautore partenopeo Gigi D'Alessio. Subito dopo, a bordo del suo jet privato, Lazza si è spostato a Montecarlo dove, insieme al rapper Fedez, ha presentato la loro nuova bibita che si chiama Boem.

A far esplodere la polemica social è stato lo stesso Lazza che ha deciso di rispondere ad alcuni commenti al post non proprio teneri. “Incredibile come 40 minuti di canzoni possono svoltarti la vita”, ironizza qualcuno. E il trapper replica: “Se sono fatte bene ne bastano anche 15”. “E la gente muore di fame e non arriva a fine mese”, fa notare un altro riferendosi al suo jet privato. Anche stavolta Lazza non si fa pregare, ma probabilmente esagera: “E io cosa c’entro?”. L’artista, come è solito fare, risponde punto per punto anche ad altri commenti. Ma è quella frase a lasciare interdetti i suoi fan.

