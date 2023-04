Crisi con Chiara Ferragni, l’ultimatum di Fedez alla moglie: “Deve limitare le sue frequentazioni” Gossip

La crisi matrimoniale tra Fedez e Chiara Ferragni sembra tutt’altro che risolta. Circa un mese fa sarebbe stata l’influencer ad infuriarsi con il compagno per il suo comportamento tenuto anche sul palco di Sanremo. Oggi, invece, secondo quanto rivela il settimanale Oggi, sarebbe stato il rapper a lanciare un drammatico ultimatum alla madre dei loro due figli. Sullo sfondo dello scontro nella coppia più social d’Italia restano anche le dichiarazioni di Fabrizio Corona sulla presunta omosessualità di Fedez.

Leggi anche: Fedez, la rivelazione bomba di Corona: “Ha avuto una relazione con lui, ultimatum della Ferragni” La crisi tra Fedez e Chiara Ferragni sicuramente c’è stata. E molto probabilmente non è finita. “Ho molto da farmi perdonare”, aveva confessato qualche tempo fa il rapper a Striscia la Notizia. “A tutti voi vorrei ricordare la complessità del vivere un matrimonio”, aveva poi aggiunto sempre confidandosi con l’inviato del tg satirico di Antonio Ricci, Valerio Staffelli, mentre riceveva l’ennesimo Tapiro d’oro. La crisi tra Fedez e Ferragni e le rivelazioni di Corona A peggiorare la crisi tra Fedez e Chiara Ferragni son state anche le rivelazioni di Fabrizio Corona, secondo il quale il rapper avrebbe avuto una relazione con Luis Sal, l’uomo che conduce insieme a lui il podcast Muschio Selvaggio. “Le acque in casa Ferragnez si sono tutt’altro che calmate. – ha rivelato il paparazzo su Telegram – Chiara Ferragni è sempre più propensa a chiedere il divorzio. A farne le spese è la salute mentale di Fedez, apparso balbuziente in recenti apparizioni, sintomo dovuto ad un disturbo depressivo per le pressioni sentimentali che sta subendo”.

Secondo Corona, infatti, Fedez e Luis Sal avrebbero avuto una relazione. Fatto che avrebbe indotto la Ferragni a lanciare un ultimatum al marito. “Chiara Ferragni ha messo Fedez davanti ad un bivio: o lei o Luis Sal. – queste le parole di Corona riportate da tag24.it – Il rapper ha scelto la moglie, ecco perché nella nuova puntata de Il muschio selvaggio è sparito, senza avviso e preavviso, Luis Sal. Il motivo? Voci in giro dicono che ci sta stata una relazione tra i due”. Nelle ultime ora, infine, ci pensa il settimanale Oggi a riferire il diktat pronunciato da Fedez contro la moglie: “Lei deve interrompere o quantomeno limitare le sue frequentazioni con alcuni esponenti di spicco legati al mondo del fashion”. Anche se non è chiaro a chi si riferisca il rapper.

