Fedez e Rosa Chemical assolti dal tribunale di Imperia. I due artisti erano accusati di atti osceni in luogo pubblico per aver mimato un amplesso e essersi scambiati un bacio in bocca durante una puntata dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Il giudice ligure, con una sentenza definita “lampo” dagli addetti ai lavori, ha di fatto graziato i due protagonisti di questa vicenda, motivano la sua decisione con il fatto che le immagini della loro discutibile esibizione non sono state trasmesse in un orario considerato fascia protetta.

Fedez e Rosa Chemical assolti

Il bacio tra Fedez e Rosa Chemical durante la puntata di Sanremo dello scorso 11 febbraio aveva scatenato un putiferio di critiche sui social, ma anche nel mondo politico. Tanto da spingere Jacopo Coghe, portavoce del movimento Pro Vita & Famiglia, insieme all’ex ministro della famiglia, Carlo Giovanardi e all’avvocato Valerio Cianciulli, a presentare un esposto alla Procura di Sanremo per atti osceni in luogo pubblico. Dopo soli sette giorni dall’apertura dell’inchiesta però, il pm di Imperia, Barbara Bresci aveva chiesto che i due fossero assolti, ritenendo che i fatti accaduti non avessero offeso “il senso comune del pudore, avendo finalità di puro spettacolo”.

Insomma, secondo il giudice di Imperia che li ha assolti, né il bacio né il rapporto simulato tra Fedez e Rosa Chemical possono essere puniti dalla legge, perché compiuti dopo le 19. Ovvero quando termina la fascia protetta riservata ai minori. Secondo quanto si apprende, gli avvocati difensori del rapper marito di Chiara Ferragni avrebbero mostrato nell’aula processuale un video di Renato Zero del 10 febbraio 1989 dove l’artista romano, durante una puntata dello show Fantastico, si mise a fare una sorta di twerking sopra uno spettatore seduto.