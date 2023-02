Rosa Chemical e Fedez, bacio con la lingua sul palco!

Rosa Chemical scende in platea e fa di tutto. Mima un amplesso con Fedez. Ma non è finita: lo porta sul palco e… alla fine lo bacio in bocca con tanto di lingua. Fedez imbarazzatissimo ma non riesce a non ricambiare. Da ricordare la reazione di Chiara Ferragni: “Sono senza parole!”. Fedez in platea rosso come un peperone!

>>>>>> Chiara Ferragni e quel vestito…