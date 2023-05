Miracolo in diretta, la madonna di Trevignano lacrima durante Pomeriggio 5

“È un segnale per voi!”. Così la medium Gisella Cardia di fronte alla statua della madonna di Trevignano che ritorna a lacrimare, ma in diretta su Canale 5. Gisella Cardia è il nome d’arte di Maria Giuseppa Scarpulla, che custodisce la statua della madonna nel suo salotto di casa. L’episodio è avvenuto lo scorso martedì di fronte alle telecamere di Canale 5, che lo hanno registrato per mandarlo in onda ieri pomeriggio, 17 maggio, preceduto da una grande campagna pubblicitaria sui social da parte dei devoti.

L’immagine diffusa sui social dai devoti della madonna di Trevignano

Madonna di Trevignano, le lacrime in diretta tv

Le lacrime in diretta della madonna di Trevignano. L’evento, in realtà registrato, è stato annunciato sui social con una foto da alcuni adepti e poi trasmesso ieri, 17 maggio, da Pomeriggio Cinque, la trasmissione di Canale 5, condotta da Barbara D’Urso. L’intervista a Cardia è durata, in origine, almeno tre ore. L’appuntamento con le presunte lacrime della statua è stato puntuale. La medium ha voluto sottolinearlo: “Evidentemente è un segno per voi. Non so, è un po’ che non lacrimava”. Rispetto a molte lacrimazioni precedenti, forse per essere più adatta alla fascia oraria di messa in onda, la statua non ha perso liquido rosso, simile a sangue, ma un liquido trasparente, sarebbe a dire lacrime. L’evento avviene tre giorni dopo la demolizione del gazebo abusivo realizzato da Caria e dal marito per radunare i fedeli in preghiera.

