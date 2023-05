Al Bano svela i veri motivi del divorzio da Romina Power: “Tutta colpa della marijuana”

“Tutta colpa della marijuana”. La recente rivelazione di Al Bano sta mandando in fibrillazione i suoi moltissimi fan. Il cantautore pugliese decide di rilasciare una lunga intervista a Oggi nel corso della quale svela quali sono stati i veri motivi della separazione dalla moglie Romina Power. In pratica lei fumava troppa erba, questa l’accusa lanciata dall’ex marito. E questo fatto la rendeva “irriconoscibile”.

Al Bano e la separazione da Romina: “Tutta colpa della marijuana”

“Lo dico per la prima volta: il problema fu la marijuana. – così parla senza peli sulla lingua Al Bano a Oggi – Romina fumava quella robaccia anche quattro volte al giorno. E lo faceva da anni, ancor prima della scomparsa di Ylenia. Era un’altra donna. Fumava ed era allegra. Finito l’effetto, si intristiva e piangeva. Era irriconoscibile. Non esprimeva più quell’attaccamento alle cose, la passione per la vita, per quello che avevamo vissuto e costruito quegli anni. Fu l’inizio della fine”.

Prima del problema con la marijuana, Al Bano rivive i primi momenti passati insieme a Romina. “Nel 1969 nessuno sapeva di noi, ma Cannes pullulava di paparazzi. Finire su Oggi, ora lo ammetto, mi fece piacere. Era un modo autorevole per ufficializzare la nostra storia”, ricorda l’artista. Poi, parlando dei genitori famosi di Romina, Tyrone Power e Linda Christian, aggiunge abbastanza infastidito: “E chi li conosceva? La mia ignoranza è stata il mio salvagente, se no mai sarei andato a cercare una così. Tra l’altro il suocero non c’era più, ma la suocera mi osteggiava. Le sue indicazioni, e questo lo avrei scoperto anni dopo, erano precise: sfruttalo, spremilo per bene e poi mandalo a quel paese”.