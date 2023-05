Bankitalia boccia la flat tax: improponibile per un paese con un welfare

La Banca d’Italia boccia la flat tax. Il Capo del Servizio assistenza e consulenza fiscale della Banca d’Italia, Giacomo Ricotti, l’ha annunciato alla commissione Finanze della Camera. Bankitalia “richiama la necessità che la delega fiscale trovi le opportune coperture. Molti degli interventi prefigurati comporteranno perdite di gettito. Al momento coperture sono previste solo per il superamento dell’Irap attraverso la nuova sovraimposta all’Ires”. In sostanza, “non è chiaro né quali incentivi fiscali saranno oggetto della razionalizzazione, né quindi l’entità delle risorse che potranno essere recuperate“.

Bocciata la flat tax, Bankitalia: “improponibile in un paese con un welfare”

Perché Bankitalia boccia la flat tax. In audizione alla commissione Finanze della Camera, il delegato Giacomo Ricotti ha puntualizzato che è un problema di coperture e di possibili effetti negativi sul welfare. E poi prosegue. “Il modello prefigurato dalla delega fiscale come punto di arrivo, cioè un sistema ad aliquota unica insieme a una riduzione del carico fiscale, potrebbe risultare poco realistico per un paese con un ampio sistema di welfare. Soprattutto alla luce dei vincoli di finanza pubblica”. A ogni modo “ne andranno attentamente valutati gli effetti redistributivi, valutando che l’estensione dei regimi sostitutivi potrebbe ridurre l’equità del sistema”.

“Stanti i vincoli di finanza pubblica, l’obiettivo principale dovrebbe essere quello di pervenire a una diversa ripartizione del prelievo complessivo. Sotto il profilo dell’equità ciò significherebbe ridurre il prelievo sui contribuenti in regola recuperando risorse con il contrasto all’evasione”. Ma sulla crescita economica, Bankitalia ribadisce che “andrebbe spostato l’onere tributario dai fattori produttivi (lavoro e capitale) alle rendite e ai consumi”.