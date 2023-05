Alluvioni in Emilia Romagna, il dramma di Marco Melandri, ex campione MotoGp

Alluvione a Ravenna, dramma di Marco Melandri. L’ex campione del mondo di MotoGP rilascia un’intervista a MowMag in cui racconta della catastrofe della sua Ravenna. “È una situazione veramente complessa”. E poi rivela che anche sua nonna, 91 anni, si rifiuta di lasciare la casa. “Ha detto che non vuole lasciarla, e non la lascia. Per fortuna abita un po’ in alto”.

Marco Melandri è nato e vive a Ravenna, tra le ultime città romagnole colpite dalle alluvioni

Con l’alluvione a Ravenna, il dramma di Marco Melandri

L’ex campione del mondo di MotoGp, Marco Melandri racconta il suo dramma. “Mia nonna ha 91 anni e ha detto che di casa non se ne va. Per fortuna lei abita un po’ in alto, però se dovesse saltare la luce e cose simili sarebbe complicato, ma giustamente a quell’età dici ‘la testa me la fascio quando è rotta’’. E prosegue nel raccontare come la sua famiglia sta affrontando questo disastro. “Mio padre è partito col camper, perché anche la zona in cui abita lui è stata evacuata, pare che vogliano rompere gli argini dei fiumi per deviare l’acqua verso la campagna, perché ora sta arrivando verso Ravenna. È una situazione veramente complessa”.

