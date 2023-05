Alluvione in Emilia Romagna, precipita elicottero dei soccorsi

Emilia Romagna, elicottero dei soccorsi precipita nel Ravennate. L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno di oggi, sabato 20 maggio. L’elisoccorso si trovava sulla località Belricetto di Lugo, in provincia di Ravenna. Quattro le persone a bordo, compreso il pilota e alcuni tecnici incaricati di ripristinare le linee elettriche. Nonostante lo schianto, le quattro persone sono state estratte vive e trasportate d’urgenza in ospedale. A causa delle condizioni meteo, sembra che il mezzo abbia tentato un atterraggio di emergenza, schiantandosi non molto lontano dal suolo.

Un elicottero dei soccorsi impegnato in Emilia Romagna

Elicottero si schianta nelle operazioni di soccorso in Emilia Romagna

La Prefettura di Ravenna conferma all’agenzia ‘Agi’ che non risultano vittime tra le quattro persone che si trovavano a bordo dell’elicottero precipitato. A soccorrere il mezzo sono partiti dalla Base di Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena, l’unico elicottero HSR/HEMS della Regione Emilia-Romagna, e quello di Eliravenna da Cesena. In base alla prima ricostruzione dei fatti riportata, l’elicottero precipitato avrebbe tentato un atterraggio di emergenza. Due dei quattro feriti sarebbero gravi. Le persone a bordo sono già state estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco.

