La notizia dell’addio di Fabio Fazio alla Rai dopo 40 anni di collaborazione ha scatenato un putiferio mediatico e politico. Sono innumerevoli le reazioni di personaggi più o meno famosi a quella che da molti viene considerata una vera e propria cacciata del conduttore dalla tv pubblica. L’esultanza irriverente del leader della lega Matteo Salvini, poi, ha contribuito ad esacerbare gli animi. A sinistra naturalmente è un coro unanime in favore di Fazio, vittima secondo questa vulgata della vendetta della destra. Ma da quelle parti c’è chi non la pensa proprio così. È il caso della giornalista del Fatto Quotidiano Selvaggia Lucarelli che sui social fornisce la sua versione dei fatti di quanto sta accadendo.

Addio di Fabio Fazio alla Rai: la versione di Selvaggia Lucarelli

“Leggo una partecipazione commossa per l’arrivederci di Fabio Fazio alla Rai. – ironizza Selvaggia Lucarelli in un lunghissimo post pubblicato sui suoi canali social – Una partecipazione così addolorata che per un attimo, aperto twitter, ho pensato che Fazio ci avesse lasciati ed ero addolorata pure io. Poi per fortuna ho scoperto che va tutto bene, ha chiuso un contratto milionario con Discovery”.

“Attenzione, non sto ridimensionando nulla, sto solo cercando di non partecipare a funerali di gente che è, per fortuna, in buona salute, e che scappa da dove in definitiva rischiava una pallottola. – puntualizza Selvaggia Lucarelli – Io non penso che Fabio Fazio sia stato ‘cacciato’, penso che gli abbiano, al massimo, fatto capire che tirava una brutta aria”.